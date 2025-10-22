Szukaj
CGM

Quebonafide zwerbował reprezentanta Polski w piłce nożnej do Mazura Radzymin

Hit amatorskiej piłki

2025.10.22

opublikował:

Quebonafide zwerbował reprezentanta Polski w piłce nożnej do Mazura Radzymin

fot. mat. pras.

Z Sevilli i PSG do warszawskiej okręgówki

Jeszcze dekadę temu Grzegorz Krychowiak świętował triumf w Lidze Europy UEFA z Sevillą, a dziś… zaskakuje cały piłkarski świat. Jak podaje Newonce, były reprezentant Polski został zgłoszony do kadry Mazura Radzymin, drużyny występującej w warszawskiej okręgówce.

Od PSG do okręgówki – niezwykły zwrot w karierze Krychowiaka

Krychowiak, który w 2016 roku przeszedł z Sevilli do Paris Saint-Germain za 45 milionów euro, ma na koncie ponad 100 występów w reprezentacji Polski i występy na mundialu oraz Euro. Teraz 34-letni pomocnik będzie grał ramię w ramię z Quebonafide i Krzysztofem „Krzy Krzysztofem”, popularnymi postaciami ze świata muzyki i internetu.

Krychowiak w barwach Mazura – hit amatorskiej piłki

Informacja o transferze wywołała prawdziwą sensację w środowisku sportowym. Mazur Radzymin, który na co dzień rywalizuje w warszawskiej okręgówce, zyskał ogromny rozgłos dzięki dołączeniu tak utytułowanego zawodnika. Kibice żartują, że „jeśli Krychowiak w okręgówce, to może Lewy w LKS Tajfun?”.

Nowy etap z pasji, nie dla pieniędzy

Według osób z otoczenia zawodnika, decyzja o grze w Mazurze Radzymin to powrót do piłkarskich korzeni – bez presji, dla czystej przyjemności gry. To kolejny przykład, że nawet zawodnicy z wielką karierą w Europie potrafią zejść na niższy poziom rozgrywek, by po prostu cieszyć się futbolem.

Tagi


Popularne newsy

Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić
NEWS

Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić

Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego
NEWS

Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego

Beteo pobił się z producentem? „Miało być jeden na jeden, a było pięć na jednego. Kurew***e zachowanie”
NEWS

Beteo pobił się z producentem? „Miało być jeden na jeden, a było pięć na jednego. Kurew***e zachowanie”

Były mąż Britney ujawnia kolejne szczegóły. „Na linii była pijana Britney, Paris i Lindsay. W tle usłyszałem płacz naszych synów”
NEWS

Były mąż Britney ujawnia kolejne szczegóły. „Na linii była pijana Britney, Paris i Lindsay. W tle usłyszałem płacz naszych synów”

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”
NEWS

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”

Nowy album Pezeta „Muzyka Popularna” pokrył się złotem 11 dni przed premierą
NEWS

Nowy album Pezeta „Muzyka Popularna” pokrył się złotem 11 dni przed premierą

Roksana Węgiel i Kevin Mglej przekazali radosną nowinę
NEWS

Roksana Węgiel i Kevin Mglej przekazali radosną nowinę

Polecane

CGM
Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim

"Rozmowa przebiegała w swobodnej i sympatycznej atmosferze".

1 godzinę temu

CGM
12-letnia córka Kanye Westa i Kim Kardashian szokuje wyglądem. Tatuaże na twarzy, czarne zęby i niebieskie włosy

12-letnia córka Kanye Westa i Kim Kardashian szokuje wyglądem. Tatuaże ...

„Nie wierzę, że ona ma 12 lat.”

4 godziny temu

CGM
Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”

Popek otwarcie mówił o swoich uzależnieniach i problemach z przeszłości

4 godziny temu

CGM
Ujawniono okoliczności śmierci basisty Limp Bizkit

Ujawniono okoliczności śmierci basisty Limp Bizkit

Sam Rivers zmarł, będąc pod opieką lekarzy

7 godzin temu

CGM
Zapiekankowy biznes Kukona – jak naprawdę wygląda gastronomia od kuchni?

Zapiekankowy biznes Kukona – jak naprawdę wygląda gastronomia od ...

Artysta przyznaje, że prowadzenie gastronomii to niełatwy biznes.

8 godzin temu

CGM
Kendrick Lamar spada z listy Billboard Hot 100 po raz pierwszy od beefu z Drakiem

Kendrick Lamar spada z listy Billboard Hot 100 po raz pierwszy od beef ...

Ostatni hit Kendricka znika z listy

10 godzin temu