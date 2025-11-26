CGM

Quebonafide znowu zaskakuje. Raper został dyrektorem sportowym w klubie piłkarskim

Artysta słynie z ambicji i konsekwencji, co może przynieść drużynie nowe możliwości

2025.11.26

opublikował:

Quebonafide znowu zaskakuje. Raper został dyrektorem sportowym w klubie piłkarskim

Foto: YouTube/KanalZero

Quebonafide po raz kolejny zaskakuje swoich fanów. Tym razem nie nową muzyką, a całkowitą zmianą kierunku kariery. Po ogłoszeniu rapowej emerytury artysta zdecydował się wejść w świat sportu i objąć funkcję dyrektora sportowego w klubie Mazur Radzymin. To kolejny etap w jego wieloletniej pasji do piłki nożnej.

Od sceny do futbolu – nowy rozdział w życiu Quebonafide

Raper od lat był związany z piłką nożną. Grał w amatorskich drużynach, angażował się w projekty sportowe i regularnie pojawiał się na boiskach lokalnych klubów. Teraz postawił krok dalej – zamiast trzymać mikrofon, bierze odpowiedzialność za rozwój klubu od strony sportowej.

Decyzja o objęciu funkcji dyrektora sportowego pokazuje, że Quebonafide traktuje futbol nie jako chwilową ciekawostkę, ale jako pełnoprawny kierunek swojego życia zawodowego.

Mazur Radzymin z nowym wsparciem

Mazur Radzymin to klub, który w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w mediach. W drużynie przewijają się znani zawodnicy z przeszłością w wyższych ligach, a teraz do struktur organizacyjnych dołącza jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich raperów.

Zaangażowanie Quebonafide może wpłynąć zarówno na rozpoznawalność klubu, jak i na jego sportowy rozwój. Artysta słynie z ambicji i konsekwencji, co może przynieść drużynie nowe możliwości.

Tagi


Popularne newsy

Oliwka Brazil po spektakularnej metamorfozie. Raperka schudła ponad 20 kg i zachwyca nową figurą
NEWS

Oliwka Brazil po spektakularnej metamorfozie. Raperka schudła ponad 20 kg i zachwyca nową figurą

Kolejny po Peji raper odbył spotkanie z prezydentem Nawrockim
NEWS

Kolejny po Peji raper odbył spotkanie z prezydentem Nawrockim

Prokuratura podjęła decyzję w sprawie kawałka Janusza Korwin-Mikkego nagranego na #Hot16Challenge2
NEWS

Prokuratura podjęła decyzję w sprawie kawałka Janusza Korwin-Mikkego nagranego na #Hot16Challenge2

Guns N’ Roses ogłaszają światową trasę koncertową 2026. Axl i spółka zagrają dwa koncerty w Polsce
NEWS

Guns N’ Roses ogłaszają światową trasę koncertową 2026. Axl i spółka zagrają dwa koncerty w Polsce

D4vd przechowywał ciało Celeste Rivas w domowej lodówce? Śledczy badają taką możliwość
NEWS

D4vd przechowywał ciało Celeste Rivas w domowej lodówce? Śledczy badają taką możliwość

DJ Decks zostaje ambasadorem chińskiej marki samochodowej
NEWS

DJ Decks zostaje ambasadorem chińskiej marki samochodowej

Chcielibyście zobaczyć koncert Queen z Freddiem Mercurym na wokalu? Wszystko wskazuje na to, że będzie na to szansa
NEWS

Chcielibyście zobaczyć koncert Queen z Freddiem Mercurym na wokalu? Wszystko wskazuje na to, że będzie na to szansa

Polecane

CGM
Premiera dokumentu 50 Centa o Diddym lada dzień na Netflixie

Premiera dokumentu 50 Centa o Diddym lada dzień na Netflixie

50 Cent pełni funkcję producenta wykonawczego filmu

21 minut temu

CGM
Celeste Rivas – źródła medyczne zaprzeczają doniesieniom policji z LA 

Celeste Rivas – źródła medyczne zaprzeczają doniesieniom policji ...

Sprzeczności między LAPD a źródłem medycznym

34 minuty temu

CGM
Simon Cowell o śmierci Liama Payne’a – „Nie można mnie za to obwiniać”

Simon Cowell o śmierci Liama Payne’a – „Nie można mn ...

Juror "The X Factor" reaguje na zarzuty

37 minut temu

CGM
Sylwia Grzeszczak i Liber znów razem na scenie. Przykład dojrzałości w show-biznesie

Sylwia Grzeszczak i Liber znów razem na scenie. Przykład dojrzałości w ...

Ich związek zakończył się W 2023 roku

54 minuty temu

CGM
Michał Szpak: „Nie identyfikuję się z żadną płcią. Zakochuję się w człowieku”

Michał Szpak: „Nie identyfikuję się z żadną płcią. Zakochuję się ...

Coming out i reakcje społeczne

59 minut temu

CGM
Michał Wiśniewski szczerze o wazektomii. „Zastanawiałem się czy nie stracę męskości”

Michał Wiśniewski szczerze o wazektomii. „Zastanawiałem się czy ...

Dlaczego gwiazdor zdecydował się na wazektomię?

1 godzinę temu