Quebonafide znowu zaskakuje. Raper został dyrektorem sportowym w klubie piłkarskim

Foto: YouTube/KanalZero

Quebonafide po raz kolejny zaskakuje swoich fanów. Tym razem nie nową muzyką, a całkowitą zmianą kierunku kariery. Po ogłoszeniu rapowej emerytury artysta zdecydował się wejść w świat sportu i objąć funkcję dyrektora sportowego w klubie Mazur Radzymin. To kolejny etap w jego wieloletniej pasji do piłki nożnej.

Od sceny do futbolu – nowy rozdział w życiu Quebonafide

Raper od lat był związany z piłką nożną. Grał w amatorskich drużynach, angażował się w projekty sportowe i regularnie pojawiał się na boiskach lokalnych klubów. Teraz postawił krok dalej – zamiast trzymać mikrofon, bierze odpowiedzialność za rozwój klubu od strony sportowej.

Decyzja o objęciu funkcji dyrektora sportowego pokazuje, że Quebonafide traktuje futbol nie jako chwilową ciekawostkę, ale jako pełnoprawny kierunek swojego życia zawodowego.

Mazur Radzymin z nowym wsparciem

Mazur Radzymin to klub, który w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w mediach. W drużynie przewijają się znani zawodnicy z przeszłością w wyższych ligach, a teraz do struktur organizacyjnych dołącza jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich raperów.

Zaangażowanie Quebonafide może wpłynąć zarówno na rozpoznawalność klubu, jak i na jego sportowy rozwój. Artysta słynie z ambicji i konsekwencji, co może przynieść drużynie nowe możliwości.