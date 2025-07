Quebonafide wskazał swoich ulubionych polskich raperów

O północy w serwisach streamingowych pojawił się album Quebonafide zatytułowany „PÓŁNOC / POŁUDNIE”. W drugiej połowie sierpnia do fanów ma trafić wydanie fizyczne krążka. Póki co wróćmy jednak na moment do niedawnej rozmowy Krzysztofa Stanowskiego z Quebonafide. Jednym z pytań, które szef Kanału Zero zadał raperowi w trakcie czterogodzinnego spotkania, było to, o raperów, których Quebo ceni.

Który raperów ceni Quebonafide?

– Tych, którzy mają coś, czego ja nie mam – odpowiedział krótko raper, po czym przeszedł do wymieniania ksywek, których „nie wymieniał dawno, a czasem nawet o nich zapominał”.

– Białas na pewno – jest świetnym raperem. Wymienię np. Żabsona, którego bardzo lubię słuchać. Wymienię też Bedoesa, który był trzeci na mojej liście Spotify spośród wszystkich w tamtym roku. Lubię go słuchać. Filipa (Taco Hemingwaya – przyp. red.) zawsze bardzo ceniłem. Matę bardzo, Okiego bardzo, PRO8L3M bardzo, Sokoła bardzo – wyliczał Quebo.

Ulubione rapowe kawałki Quebonafide?

Goszcząc w Kanale Zero Que wybrał także swoje trzy ulubione rapowe kawałki z Polski.

– Mam bardzo nietypowy ulubiony kawałek z polskiego rapu, którego pewnie nikt się nie spodziewa i który pewnie mnie zaszufladkuje. Bardzo lubię kawałek Medium – „Pamięć”. To jest mój pierwszy nieoczywisty trop. Bardzo lubię „Vanitas” PRO8L3Mu i „Wszystko na niby” Taco Hemingwaya – wskazał artysta.