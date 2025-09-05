Quebonafide wróci na PGE Narodowy?

Quebonafide pożegnał się z muzyką, ale nie zamyka mu to definitywnie drogi do ponownego występu na PGE Narodowym. W przyszłym roku raper może wystąpić na stadionie jako… piłkarz Mazura Radzymin. Brzmi nierealnie? W sporcie nic nie jest niemożliwe.

Efektowny gol Quebonafide w Pucharze Polski

RKS Mazur Radzymin, w którym oprócz Quebonafide grają także Krzy Krzysztof i… Jakub Rzeźniczak, rozgromił w meczu III rundy grupy warszawskiej Pucharu Polski WKS Rząśnik. Quebo strzelił jedną z bramek, popisując się imponującym wolejem z ok. 30 metrów. – Radzymiński Matty Cash – skomentował Krzy Krzysztof, nawiązując do wczorajszego gola Casha w spotkaniu zremisowanym przez reprezentację Poski 1:1 meczu z Holandią. Jeżeli Kuba będzie dalej tak grał, finał Pucharu Polski stoi przed jego drużyną otworem. Spotkanie finałowe odbędzie się 2 maja 2026 na wspomnianym już wcześniej PGE Narodowym.

Zobaczcie bramkę zdobytą przez Que. Poniżej znajdziecie także zapis całego spotkania.