CGM

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.

Szczery wywiad bez niedopowiedzeń

2026.01.28

opublikował:

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.

Foto: kadr z podcastu Audiochwile

Po miesiącach spekulacji i domysłów Quebonafide zabrał głos w jednej z najbardziej osobistych rozmów w swojej karierze. W ponad dwugodzinnym wywiadzie przeprowadzonym przez Maję Strzelczyk raper po raz pierwszy tak otwarcie opowiedział o powodach zniknięcia ze sceny, definitywnym zakończeniu kariery muzycznej, błędach w komunikacji z fanami, nowej pasji związanej z piłką nożną oraz o tym, jak zmieniło go myślenie o ojcostwie.

Definitywny koniec Quebonafide. „Ten rozdział jest zamknięty”

Kuba Grabowski nie pozostawia złudzeń – Quebonafide jako artysta muzyczny przestał istnieć. Choć oficjalne ogłoszenie zakończenia kariery pojawiło się stosunkowo niedawno, sam zainteresowany przyznaje, że mentalnie pożegnał się z muzyką znacznie wcześniej.

Jak podkreśla, tworzenie przestało dawać mu satysfakcję, a presja związana z oczekiwaniami fanów i branży zaczęła go przytłaczać.

– Nie wyobrażam sobie na dzisiaj, nie miałem ani razu takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki. W mojej głowie zakończyłem to myślę, że jakieś pięć lat temu – mówi Quebonafide.

Jednocześnie zaznacza, że nie wyklucza pisania tekstów dla innych artystów, choć sam nie planuje już wracać na scenę jako wykonawca.

Nowa misja życiowa: piłka nożna zamiast muzyki

Jednym z najbardziej zaskakujących wątków rozmowy jest zaangażowanie Quebonafide w piłkę nożną. Obecnie pełni on funkcję dyrektora sportowego klubu Mazur Radzymin, co – jak sam przyznaje – stało się dla niego czymś więcej niż hobby.

Raper otwarcie mówi, że to właśnie ten obszar daje mu dziś największe poczucie sensu i sprawczości.

– Jest to dla mnie nawet trochę misyjne. Ja naprawdę się w tym zakochałem. Polubiłem tę analizę psychologiczno-osobowościową – podkreśla.

Quebo porównuje swoje obecne zaangażowanie do czasów największej aktywności muzycznej, zaznaczając, że nigdy wcześniej nie poświęcał się żadnemu projektowi z taką intensywnością.

Błędy komunikacyjne i rozczarowani fani

Ważnym elementem rozmowy jest autorefleksja nad relacją z fanami. Quebonafide przyznaje, że wielokrotnie wysyłał sprzeczne sygnały, które prowadziły do nieporozumień, rozbudzania fałszywych nadziei i frustracji odbiorców.

– W wielu przypadkach faktycznie powinienem uderzyć się w pierś. Komunikacja po mojej stronie zawiodła – mówi wprost.

Raper przyznaje, że brak natychmiastowych reakcji i wyjaśnień sprawiał, iż drobne sytuacje urastały do rangi wielkich narracji, na które fani oczekiwali odpowiedzi.

Ojcostwo i wycofanie się z życia publicznego

Jednym z najbardziej poruszających fragmentów wywiadu jest refleksja nad ojcostwem i przyszłością prywatną. Quebonafide otwarcie mówi o potrzebie ochrony bliskich oraz o decyzji dotyczącej ograniczenia obecności w przestrzeni publicznej.

– Nie do końca chciałbym być taką bardzo wystawną osobą publiczną już wychowując potomka – przyznaje.

Podkreśla, że wiele decyzji, które dziś podejmuje, nie dotyczy już wyłącznie jego samego, ale przyszłej rodziny. Wycofanie się z show-biznesu to dla niego świadomy wybór, wynikający z potrzeby stabilności i prywatności.

Quebonafide dziś: bez sceny, bez presji, z nowym sensem

Wywiad Mai Strzelczyk pokazuje Quebonafide w zupełnie nowym świetle – jako człowieka, który zamknął jeden z najważniejszych rozdziałów życia, pogodził się z błędami i znalazł nową przestrzeń do rozwoju poza muzyką.

To rozmowa, która nie tylko wyjaśnia decyzję o zakończeniu kariery, ale także rozlicza przeszłość i porządkuje narrację, jakiej przez lata brakowało.

Tagi


Popularne newsy

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby
NEWS

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026
NEWS

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo
NEWS

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń
NEWS

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show
NEWS

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show

Nicki Minaj dołączy do Donalda Trumpa na Accounts Summit w Waszyngtonie
NEWS

Nicki Minaj dołączy do Donalda Trumpa na Accounts Summit w Waszyngtonie

Polecane

CGM
Adele zdetronizowała Whitney Houston. Album „21” przeszedł do historii muzyki

Adele zdetronizowała Whitney Houston. Album „21” przeszedł do historii ...

56 milionów 416 tysięcy sprzedanych egzemplarzy na całym świecie...

4 godziny temu

CGM
Chivas zapowiada nowy album „DWADZIEŚCIASIEDEM”

Chivas zapowiada nowy album „DWADZIEŚCIASIEDEM”

Po ponad dwuletniej przerwie wraca Chivas

7 godzin temu

CGM
Billie Eilish i James Cameron opóźniają premierę koncertowego filmu „Hit Me Hard and Soft: The Tour”

Billie Eilish i James Cameron opóźniają premierę koncertowego filmu „H ...

Fani Billie Eilish muszą uzbroić się w cierpliwość

8 godzin temu

CGM
Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy ...

Nowe twarze, nowe role i historyczne zmiany w jury

8 godzin temu

CGM
Van Halen wraca w wielkim stylu: „Jump” w nowej odsłonie dla kampanii FIFA World Cup 2026

Van Halen wraca w wielkim stylu: „Jump” w nowej odsłonie dla kampanii ...

Gwiazdorska obsada nowej wersji utworu

10 godzin temu

CGM
Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden. Harry Styles bije rekord popularności w Nowym Jorku

Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden. Har ...

Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden

10 godzin temu