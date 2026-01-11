Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów

Do sieci trafiło nagranie, które w błyskawicznym tempie obiegło media społecznościowe. Quebonafide, jeden z najpopularniejszych polskich raperów, niespodziewanie pojawił się na studniówce w Suwałkach, wywołując ogromne poruszenie wśród maturzystów, nauczycieli i internautów.

Quebonafide i Mazur Radzymin na sportowym wydarzeniu w Suwałkach

Wizyta rapera w Suwałkach nie była przypadkowa. Quebo wraz ze swoim zespołem Mazur Radzymin wziął udział w 23. Mikołajkowym Turnieju im. Tomka Godlewskiego. To cykliczne wydarzenie sportowe, które co roku przyciąga znane postacie ze świata kultury, sportu i muzyki.

Po zakończeniu turnieju Quebonafide postanowił zostać w mieście nieco dłużej, co zaowocowało zupełnie nieplanowanym, ale spektakularnym wydarzeniem.

Niespodzianka na studniówce. Quebo w eleganckim garniturze

Jak się okazało, Quebonafide wraz z Krzy.Krzysztofem pojawili się na jednej z organizowanych w Suwałkach studniówek. Raper ubrany był w elegancki garnitur, idealnie wpisując się w klimat balu maturalnego. Jego obecność natychmiast zrobiła furorę – zarówno wśród uczniów, jak i kadry nauczycielskiej.

Z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że uczestnicy balu byli wyraźnie poruszeni. Widać ogromne emocje, zaskoczenie i radość, a sam Quebo chętnie pozował do zdjęć i nagrań.