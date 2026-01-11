Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów

Do sieci trafiło nagranie, które w błyskawicznym tempie obiegło media społecznościowe. Quebonafide, jeden z najpopularniejszych polskich raperów, niespodziewanie pojawił się na studniówce w Suwałkach, wywołując ogromne poruszenie wśród maturzystów, nauczycieli i internautów.
Quebonafide i Mazur Radzymin na sportowym wydarzeniu w Suwałkach
Wizyta rapera w Suwałkach nie była przypadkowa. Quebo wraz ze swoim zespołem Mazur Radzymin wziął udział w 23. Mikołajkowym Turnieju im. Tomka Godlewskiego. To cykliczne wydarzenie sportowe, które co roku przyciąga znane postacie ze świata kultury, sportu i muzyki.
Po zakończeniu turnieju Quebonafide postanowił zostać w mieście nieco dłużej, co zaowocowało zupełnie nieplanowanym, ale spektakularnym wydarzeniem.
Niespodzianka na studniówce. Quebo w eleganckim garniturze
Jak się okazało, Quebonafide wraz z Krzy.Krzysztofem pojawili się na jednej z organizowanych w Suwałkach studniówek. Raper ubrany był w elegancki garnitur, idealnie wpisując się w klimat balu maturalnego. Jego obecność natychmiast zrobiła furorę – zarówno wśród uczniów, jak i kadry nauczycielskiej.
Z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że uczestnicy balu byli wyraźnie poruszeni. Widać ogromne emocje, zaskoczenie i radość, a sam Quebo chętnie pozował do zdjęć i nagrań.
Internet oszalał. Nagranie z Quebonafide obiegło sieć
Film ze studniówki, który został udostępniony na Instagramie przez Krzy.Krzysztofa, szybko zdobył tysiące wyświetleń i komentarzy. Internauci nie kryją zachwytu, podkreślając, że taka niespodzianka to marzenie wielu maturzystów. Obecność Quebonafide na studniówce pokazuje, że raper – mimo swojej pozycji na scenie – wciąż potrafi być blisko fanów i spontanicznie uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach.
Nie pierwszy taki przypadek. Raperzy na studniówkach
Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy polski raper pojawia się na studniówce. W 2024 roku głośno było o wizycie Maty na studniówce w Radomiu. Kulminacyjnym momentem tamtej imprezy był występ artysty, który po północy wykonał swoje utwory dla maturzystów.