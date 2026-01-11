CGM

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów

Sto dni do matury

2026.01.11

opublikował:

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów

Do sieci trafiło nagranie, które w błyskawicznym tempie obiegło media społecznościowe. Quebonafide, jeden z najpopularniejszych polskich raperów, niespodziewanie pojawił się na studniówce w Suwałkach, wywołując ogromne poruszenie wśród maturzystów, nauczycieli i internautów.

Quebonafide i Mazur Radzymin na sportowym wydarzeniu w Suwałkach

Wizyta rapera w Suwałkach nie była przypadkowa. Quebo wraz ze swoim zespołem Mazur Radzymin wziął udział w 23. Mikołajkowym Turnieju im. Tomka Godlewskiego. To cykliczne wydarzenie sportowe, które co roku przyciąga znane postacie ze świata kultury, sportu i muzyki.

Po zakończeniu turnieju Quebonafide postanowił zostać w mieście nieco dłużej, co zaowocowało zupełnie nieplanowanym, ale spektakularnym wydarzeniem.

Niespodzianka na studniówce. Quebo w eleganckim garniturze

Jak się okazało, Quebonafide wraz z Krzy.Krzysztofem pojawili się na jednej z organizowanych w Suwałkach studniówek. Raper ubrany był w elegancki garnitur, idealnie wpisując się w klimat balu maturalnego. Jego obecność natychmiast zrobiła furorę – zarówno wśród uczniów, jak i kadry nauczycielskiej.

Z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że uczestnicy balu byli wyraźnie poruszeni. Widać ogromne emocje, zaskoczenie i radość, a sam Quebo chętnie pozował do zdjęć i nagrań.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Krzy Krzysztof (@krzy.krzysztof)

Internet oszalał. Nagranie z Quebonafide obiegło sieć

Film ze studniówki, który został udostępniony na Instagramie przez Krzy.Krzysztofa, szybko zdobył tysiące wyświetleń i komentarzy. Internauci nie kryją zachwytu, podkreślając, że taka niespodzianka to marzenie wielu maturzystów. Obecność Quebonafide na studniówce pokazuje, że raper – mimo swojej pozycji na scenie – wciąż potrafi być blisko fanów i spontanicznie uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach.

Nie pierwszy taki przypadek. Raperzy na studniówkach

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy polski raper pojawia się na studniówce. W 2024 roku głośno było o wizycie Maty na studniówce w Radomiu. Kulminacyjnym momentem tamtej imprezy był występ artysty, który po północy wykonał swoje utwory dla maturzystów.

Tagi


Popularne newsy

Malik Montana: „Multimilioner, ale mental pozostał ten sam”
NEWS

Malik Montana: „Multimilioner, ale mental pozostał ten sam”

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”
NEWS

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”

Mes: „Nie dojrzałem jeszcze do tego, żeby uznać alkohol za swojego największego wroga. Chcę się jeszcze kiedyś napić”
NEWS

Mes: „Nie dojrzałem jeszcze do tego, żeby uznać alkohol za swojego największego wroga. Chcę się jeszcze kiedyś napić”

Bedoes: „Wsiadam sobie do zajebi*tej fury, a gość dzięki któremu ją mam, idzie na nockę na Orlen”
NEWS

Bedoes: „Wsiadam sobie do zajebi*tej fury, a gość dzięki któremu ją mam, idzie na nockę na Orlen”

Bedoes 2115 z nowymi tatuażami. Na wakacjach w LA raper wytatuował sobie konia na głowie
NEWS

Bedoes 2115 z nowymi tatuażami. Na wakacjach w LA raper wytatuował sobie konia na głowie

Britney Spears: „Nigdy więcej nie wystąpię w USA”
NEWS

Britney Spears: „Nigdy więcej nie wystąpię w USA”

Viki Gabor komentuje swoje znikniecie z Instagrama i ślub z Giovannim
NEWS

Viki Gabor komentuje swoje znikniecie z Instagrama i ślub z Giovannim

Polecane

CGM
Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16

Popek Monster wraca do oktagonu

36 minut temu

CGM
Offset groził, że przestrzeli kolano nowemu partnerowi Cardi B?

Offset groził, że przestrzeli kolano nowemu partnerowi Cardi B?

W sieci pojawiło się tajemnicze nagranie

2 godziny temu

CGM
Salt-N-Pepa przegrywa sprawę sądową z Universal Music Group

Salt-N-Pepa przegrywa sprawę sądową z Universal Music Group

Sprawa została wniesiona w maju 2025 roku

2 godziny temu

CGM
Richard Ashcroft stracił prawo jazdy na sześć miesięcy

Richard Ashcroft stracił prawo jazdy na sześć miesięcy

Muzyk przekroczył dozwoloną prędkość

2 godziny temu

CGM
Iman, wdowa po Davidzie Bowiem, pokazała tatuaż z okazji 10. rocznicy śmierci artysty

Iman, wdowa po Davidzie Bowiem, pokazała tatuaż z okazji 10. rocznicy ...

Wspomnienia i hołdy dla Bowiego

2 godziny temu

NEWS
Nie żyje Bob Weir. Współzałożyciel Grateful Dead zmarł w wieku 78 lat

Nie żyje Bob Weir. Współzałożyciel Grateful Dead zmarł w wieku 78 lat

Ikona amerykańskiej sceny rockowej odeszła po długiej walce z chorobą

2 godziny temu