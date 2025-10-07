Szukaj
Quebonafide ostro reaguje na obelgi 17-letniego piłkarza: „Jak się odzywasz, śmieciu jeb**y!”

Incydent na meczu Mazur Radzymin - Grom Warszawa

2025.10.07

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz

Podczas meczu Mazura Radzymin z rezerwami Gromu Warszawa doszło do kontrowersyjnej sytuacji z udziałem rapera Quebonafide. W końcówce spotkania jeden z graczy Mazura próbował przytrzymać piłkę, by zyskać na czasie. W odpowiedzi młody piłkarz Gromu wykrzyczał w jego stronę: „Złaź z boiska, kur*o je*na!” Na te słowa natychmiast zareagował Quebonafide, który bronił kolegi z drużyny.

Reakcja Quebonafide – obelgi i groźby

Na nagraniu opublikowanym przez profil „NA CZASIE” na platformie X słychać, jak raper odpowiada:

– „Jak się ka odzywasz?! Jak się ka odzywasz, śmieciu je**ny?! Będziesz zaraz płakał, będziesz płakał jak wyjdziesz!”

Według relacji 17-latka, po ostatnim gwizdku Quebonafide czekał na niego przy bramie stadionu, gdzie miało dojść do dalszej wymiany słów. Jednak nie doszło do rękoczynów.

 

