Quebonafide o wyborach prezydenckich: „Nie głosowałem na Trzaskowskiego”

Quebonafide gościł wczoraj w programie „Godzina Zero” prowadzonym przez Krzysztofa Stanowskiego. Podczas rozmowy poruszono wiele tematów, w tym również ten polityczny – udział Quebo w ostatnich wyborach prezydenckich. Raper nie chciał wprost powiedzieć, na kogo oddał swój głos, ale jego słowa mówią wiele.

Quebonafide: „Nie jestem sympatykiem pana Rafała Trzaskowskiego”

Stanowski bezpośrednio zapytał Quebonafide: „No to aż cię zapytam: na kogo głosowałeś?”. Raper odpowiedział wymijająco, ale stanowczo zaznaczył:

Wypowiedź ta jasno sugeruje dystans do kandydata Koalicji Obywatelskiej, a Quebonafide jednocześnie starał się nie wywołać kontrowersji wokół swojego wyboru.

„Ludzie mnie powieszą po prostu”

Artysta nie ukrywał, że obawia się reakcji społecznej na swoją polityczną postawę. W dalszej części rozmowy dodał:

„Nie wiem, ja się teraz tak upolityczniam, że już mnie na żaden plan filmowy nie wpuszczą. W sensie nie filmowy, tylko na plan w ogóle żaden. Jeżeli chodzi o jakieś wolne zawody i tak dalej, no to jak ja poszedłem dzień po wyborach, no to widziałem, jakie nastroje panują w różnych miejscach związanych z wolnym zawodem, także… Ludzie mnie powieszą po prostu. Nie wiem, to jest jakaś moja intuicja.”