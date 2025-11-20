CGM

Quebonafide jak zwykle zaskakuje i dorzuca niepublikowany mixtape do preorderowych boxów.  Sentino, Kaz Bałagane i Belmondo w jednym numerze

2025.11.20

Foto: YouTube/KanalZero

Quebonafide postanowił zaskoczyć fanów i dorzucić do preorderowych boxów specjalny mixtape z niepublikowanymi utworami. To wyjątkowa gratka dla kolekcjonerów i fanów twórczości artysty, którzy od lat śledzą jego karierę i z niecierpliwością czekają na nowe wydawnictwa.

Niepublikowany mixtape Quebonafide – co znajdziemy w środku?

Mixtape zawiera niewydane dotąd utwory oraz imponującą listę gości. Wśród raperów, którzy pojawili się na projektach, znaleźli się m.in.: Sentino, Kaz Bałagane, Belmondo. Poza nimi na krążku udzielili się Zalia, Kaz Bałagane i bambi. 

Preorderowe boxy – gratka dla fanów

Quebonafide od dawna stosuje innowacyjne podejście do sprzedaży swoich projektów. Tym razem niepublikowany mixtape znalazł się w preorderowych boxach, co sprawia, że fani, którzy zdecydują się na zakup, otrzymują coś absolutnie unikalnego. Boxy zawierają dodatkowo limitowane gadżety, plakaty i inne ekskluzywne elementy kolekcjonerskie, czyniąc je prawdziwym rarytasem.

