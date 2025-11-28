Quebonafide i Zalia w emocjonalnym duecie – „Nie ucieknę”

fot. mat. pras.

Quebonafide zaskakuje fanów nowym, emocjonalnym utworem „Nie ucieknę”, który znalazł się na niezapowiedzianym mixtapie „Krętacz z Ciechanowa”. W duecie z Zalią raper odsłania swoje lęki, niepewność i próby ucieczki przed własnymi demonami, które powracają w najmniej oczekiwanych momentach.

Quebonafide otwiera się przed słuchaczami

W swoich zwrotkach Quebonafide opowiada o codziennych zmaganiach z kompleksami i emocjami, które towarzyszyły mu w różnych etapach życia. Każdy wers utworu odsłania kolejną warstwę lęków, pokazując szczerość i wrażliwość artysty.

Refren Zalii – moment oddechu i nadziei

Refren Zalii jest emocjonalnym dopełnieniem utworu. Ukazuje moment wyjścia z lęku i uświadomienia sobie, że część strachu była tylko złudzeniem. Refren staje się „oddechem” od codziennych zmartwień, jednocześnie przypominając, że wiele obaw można przezwyciężyć.

„Nie ucieknę” – dostępny w radiu

Utwór „Nie ucieknę” można już usłyszeć na antenach radiowych w całej Polsce. Mixtape „Krętacz z Ciechanowa” pokazuje, że Quebonafide nie boi się eksplorować swoich emocji i dzielić się nimi ze słuchaczami.