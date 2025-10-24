Quebo przeprasza swoich fanów: „Rozumiemy Wasze rozczarowanie i jesteśmy Wam winni wyjaśnienia, po raz kolejny”

fot. mat. pras.

Quebonafide opublikował wczoraj wieczorem oświadczenie, w którym przeprosił fanów za problemy z realizacją zamówień związanych z projektem „Północ – Południe”. Raper przyznał, że doszło do opóźnień w wysyłce winyli, boxów oraz merchu, jednak wszystkie produkty zostaną dostarczone w najbliższym czasie.

„Rozumiemy Wasze rozczarowanie i jesteśmy Wam winni wyjaśnienia, po raz kolejny” – napisał artysta.

Opóźnienia w wysyłce merchu Quebonafide

Jak można się domyślać, przyczyną opóźnień było ogromne zainteresowanie produktami, które przerosło możliwości logistyczne jego zespołu. Quebo podkreślił, że mimo problemów, jakość zamówionych przedmiotów w pełni wynagrodzi fanom czas oczekiwania.

„Północ – Południe” – symboliczne pożegnanie z muzyką

Projekt „Północ – Południe” to artystyczne zamknięcie pewnego etapu w twórczości Quebo. Album łączy melancholijny, refleksyjny ton z energicznym brzmieniem, będąc swego rodzaju muzycznym podsumowaniem kariery rapera. Dla wielu fanów stanowi on emocjonalne pożegnanie z jednym z najbardziej oryginalnych artystów polskiej sceny hip-hopowej.