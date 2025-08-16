Szukaj
CGM

Quebo pojawi się na koncercie Taco Hemingwaya?

"Do garderoby przemknęła zakapturzona postać, łudząco przypominająca Quebonafide".

2025.08.16

opublikował:

Quebo pojawi się na koncercie Taco Hemingwaya?

fot. P. Tarasewicz

W Poznaniu odbywa się dziś ostatni dzień BitterSweet Festivalu. Jedną z jego gwiazd będzie Taco Hemingway, dla którego to jedyny zaplanowany na ten roku koncert. Fani po cichu liczą, że Filip zaprosi na scenę Quebonafide.

Raper formalnie zakończył rapową karierę czerwcowymi koncertami na PGE Narodowym, ale trudno traktować gościnną obecność na koncercie innego artysty jako złamanie słowa.

„Postać łudząco przypominająca Quebonafide”

W gromadzącej fanów Que facebookowej grupie „Północ / Południe – ostatni koncert Quebonafide” pojawił się wpis jednego z członków, który deklaruje, że jest zaangażowany w prace przy festiwalu i że widział na terenie imprezy Kubę.

Pracuję właśnie na backstage’u BitterSweet Festivalu w Poznaniu i szczerze mówiąc, nie wiem czy to coś znaczy… ale na teren imprezy wjechał samochód, z którego do garderoby przemknęła zakapturzona postać łudząco przypominająca Quebonafide – napisał mieszkaniec Poznania, którego personalia na poniższej grafice zamazaliśmy, by nie utrudniać mu życia.

Czy będziemy dziś świadkami chwilowej reaktywacji Taconafide? To może być bardzo ciekawy wieczór w Poznaniu. Koncert Taco Hemingwaya rozpocznie się o 21:00 na BitterSweet Stage.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes dissuje TDF-a: „Śmiałeś się z chorego Pjusa, zj**ie”
NEWS

Ten Typ Mes dissuje TDF-a: „Śmiałeś się z chorego Pjusa, zj**ie”

Bonson brutalnie skwitował diss Mesa
NEWS

Bonson brutalnie skwitował diss Mesa

Tede nie rozumie? Mes tłumaczy, dlaczego zdissował go w takiej formie
NEWS

Tede nie rozumie? Mes tłumaczy, dlaczego zdissował go w takiej formie

Tede szydzi z Mesa, ale ten nie odpuszcza
NEWS

Tede szydzi z Mesa, ale ten nie odpuszcza

Bosski o ruchach Bedoesa i 2115: „Tylko gnida mogła zrobić coś takiego”
NEWS

Bosski o ruchach Bedoesa i 2115: „Tylko gnida mogła zrobić coś takiego”

Słuchacze Mesa także psioczą na diss. Co na to artysta?
NEWS

Słuchacze Mesa także psioczą na diss. Co na to artysta?

„Wykluczyć i cancelować na każdym kroku! Stop psychopatom i kolonialistom”. Peja komentuje skandaliczne zachowanie Izrealeskich kibiców
NEWS

„Wykluczyć i cancelować na każdym kroku! Stop psychopatom i kolonialistom”. Peja komentuje skandaliczne zachowanie Izrealeskich kibiców

Polecane

CGM
Liam Gallagher nie będzie już rzucał marakasami w publiczność, bo ta „nie potrafi się zachować”

Liam Gallagher nie będzie już rzucał marakasami w publiczność, bo ta & ...

"Szczypiecie się po sutkach i uderzacie się kolanami w jaja".

1 minuta temu

CGM
HST wydaje jedną płytę na dekadę i wygląda na to, że to właśnie ten czas

HST wydaje jedną płytę na dekadę i wygląda na to, że to właśnie ten cz ...

Artysta rusza z promocją nowego materiału.

3 godziny temu

CGM
Blue Café na fali

Blue Café na fali

Nowy singiel już dostępny.

5 godzin temu

CGM
Bedoes pozuje z Post Malone’em

Bedoes pozuje z Post Malone’em

"Po prostu dwóch kowbojów, którzy nie boją się ubrudzić".

5 godzin temu

CGM
Amerykański raper skazany na trzy i pół roku więzienia

Amerykański raper skazany na trzy i pół roku więzienia

Artysta ma szczęście, ponieważ groziło mu nawet 20 lat.

9 godzin temu

CGM
Fagata odpaliła sklep z koszulkami

Fagata odpaliła sklep z koszulkami

Pierwsze wzory są już dostępne.

9 godzin temu