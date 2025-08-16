Quebo pojawi się na koncercie Taco Hemingwaya?

fot. P. Tarasewicz

W Poznaniu odbywa się dziś ostatni dzień BitterSweet Festivalu. Jedną z jego gwiazd będzie Taco Hemingway, dla którego to jedyny zaplanowany na ten roku koncert. Fani po cichu liczą, że Filip zaprosi na scenę Quebonafide.

Raper formalnie zakończył rapową karierę czerwcowymi koncertami na PGE Narodowym, ale trudno traktować gościnną obecność na koncercie innego artysty jako złamanie słowa.

„Postać łudząco przypominająca Quebonafide”

W gromadzącej fanów Que facebookowej grupie „Północ / Południe – ostatni koncert Quebonafide” pojawił się wpis jednego z członków, który deklaruje, że jest zaangażowany w prace przy festiwalu i że widział na terenie imprezy Kubę.

– Pracuję właśnie na backstage’u BitterSweet Festivalu w Poznaniu i szczerze mówiąc, nie wiem czy to coś znaczy… ale na teren imprezy wjechał samochód, z którego do garderoby przemknęła zakapturzona postać łudząco przypominająca Quebonafide – napisał mieszkaniec Poznania, którego personalia na poniższej grafice zamazaliśmy, by nie utrudniać mu życia.

Czy będziemy dziś świadkami chwilowej reaktywacji Taconafide? To może być bardzo ciekawy wieczór w Poznaniu. Koncert Taco Hemingwaya rozpocznie się o 21:00 na BitterSweet Stage.