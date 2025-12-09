CGM

Quebo i Mata mogli stworzyć płytę dla Maryli Rodowicz. Artystka ujawnia, że raperzy zwodzili ją przez pół roku

Maryla zdradza kulisy współpracy z młodym pokoleniem raperów

2025.12.09

Maryla Rodowicz ponownie zaskakuje szczerym wyznaniem. W najnowszym odcinku podcastu Wojewódzki Kędzierski legendarna wokalistka ujawniła kulisy swojej niedoszłej współpracy z młodym pokoleniem raperów – Matą i Quebonafide. Jak się okazuje, istniała realna szansa, że obaj stworzą dla niej teksty na nowy album.

Maryla Rodowicz o współpracy z Matą i Quebonafide

W podcaście artystka zdradziła, że to ona jako pierwsza podjęła inicjatywę i zaproponowała raperom stworzenie materiału na jej płytę.

– Ja się odezwałam do Maty pięć lat temu. Mam te smsy. Spotkałam się z Quebo i Matą bo chciałam, żeby napisali teksty na moją płytę. Zwodzili mnie przez pół roku ale wreszcie umówiliśmy się na tenisa. Mata się w ogóle nie odzywał, Quebo nawijał non stop. Ostatecznie nic tej współpracy nie wyszło – stwierdziła Rodowicz.

Jej słowa pokazują, że projekt miał szansę powstać, jednak brak skonkretyzowanych działań ze strony raperów doprowadził do zakończenia rozmów.

Mimo wszystko współpraca się wydarzyła – ale w innej formie

Choć wspólny album nie doszedł do skutku, Maryla Rodowicz i tak pojawiła się w twórczości Maty. Artystka nagrała gościnny udział w utworze „To tylko wiosna”, co stało się jednym z najgłośniejszych cross-gatunkowych połączeń w polskiej muzyce ostatnich lat.

 

