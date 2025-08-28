Szukaj
CGM

Przebiśniegi wracają z nowym singlem

"Bzy już kwitną" to zapowiedź EP-ki "Zjawy".

2025.08.28

opublikował:

Przebiśniegi wracają z nowym singlem

fot. Wiktoria Podobas

Zespół Przebiśniegi otwiera kolejny rozdział swojej muzycznej historii. Singiel „Bzy już kwitną” to pierwsza propozycja grupy od czasu EP-ki “Zjawy”. W utworze znów słyszymy charakterystyczne letnie barwy znane z debiutanckiej płyty “Letnie myśli”, tym razem wzbogacone o taneczny puls i elektroniczne akcenty. Przebiśniegi konsekwentnie rozwijają swoje brzmienie, łącząc indie-rockową wrażliwość z nowymi, nieoczywistymi inspiracjami. Singiel jest już dostępny na wszystkich platformach streamingowych.

„Bzy już kwitną” przynosi słuchaczom to, co w Przebiśniegach najcenniejsze – chwytliwą melodykę i charakterystyczny, wielogłosowy śpiew, zamknięte w zwartej, radiowej formie. Nowość w repertuarze grupy stanowią elektroniczne bębny z zestawu Roland TR808, klasycznie łączone z muzyką hip-hopową i trapem niż z gitarową alternatywą. Ten kontrast okazuje się siłą utworu – rytmiczna, taneczna podstawa spotyka się z lekkim, letnim groovem i melancholijną warstwą tekstową.

Słodko-gorzki tekst singla odwołuje się do charakterystycznej dla zespołu estetyki „poetyckiego bezruchu”, gdzie tytułowe kwitnienie bzów nie jest jednoznacznie pozytywnym znakiem, lecz raczej metaforą niepewnej, skomplikowanej relacji.

Jak zdradzają sami muzycy, inspiracja do nowego singla narodziła się w samochodzie: Ostatnio zasłuchiwaliśmy się w muzyce afrobeat. – Wracając z koncertu w Mrągowie raczyliśmy się w aucie utworami z mocnym, tanecznym beatem. Tak powstała koncepcja zrobienia czegoś o nacechowaniu bardziej imprezowym. Materia poszła jednak w swoją stronę – za sprawą tekstu i melodii wkradła się charakterystyczna melancholia. W warstwie tekstowej na utwór wpłynęły doświadczenia niezabliźnionych emocjonalnych ran, odległych relacji, które powracają we wspomnieniach. I tak powstała taneczno-nostalgiczna mikstura – mówią Przebiśniegi.

Świadectwo odwagi

Czy „Bzy już kwitną” zwiastuje rewolucję w stylistyce Przebiśniegów? Grupa pozostawia to pytanie otwarte. Z jednej strony, singiel jest świadectwem odwagi i otwarcia się na eksperymenty gatunkowe, z drugiej – zespół podkreśla, że traktują go jako jedną z wielu pozycji w swoim artystycznym menu. To nie deklaracja całkowitej zmiany kierunku, lecz sygnał, że Przebiśniegi nie zamierzają powielać sprawdzonych schematów. – Spodziewamy się, że nasi słuchacze będą musieli osłuchać z tym kierunkiem, jednak umieściliśmy na tyle dużo znanych elementów, że nie przewidujemy szoku. Raczej się zakochają – podkreślają muzycy.

„Bzy już kwitną” to powrót Przebiśniegów w wielkim stylu – świeży, taneczny i jednocześnie pełen nostalgii. Zespół pokazuje, że potrafi balansować między własną tradycją a poszukiwaniem nowych form wyrazu. To singiel, który nie tylko przypomina o sile Przebiśniegów, ale także otwiera przed nimi zupełnie nowe terytorium twórcze.

Tagi


Popularne newsy

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie
NEWS

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”
NEWS

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa
NEWS

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?
NEWS

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
NEWS

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”
NEWS

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”

Ostre słowa Kelly Osbourne po żarcie o jej ojcu: „Birmingham nie nasikałoby na ciebie, nawet jakbyś się paliła”
NEWS

Ostre słowa Kelly Osbourne po żarcie o jej ojcu: „Birmingham nie nasikałoby na ciebie, nawet jakbyś się paliła”

Polecane

CGM
Co nie udało się przed tygodniem, udało się teraz – zaglądamy na OLiS

Co nie udało się przed tygodniem, udało się teraz – zaglądamy na ...

Zaledwie jedna nowość w czołowej dziesiątce.

3 minuty temu

CGM
Avi: „Chcę coś mieć, to się biorę za robotę”

Avi: „Chcę coś mieć, to się biorę za robotę”

Nowy album rapera ukaże się później niż dotychczas zapowiadano.

1 godzinę temu

CGM
Kayah gorzko o Viki Gabor: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewykorzystany”

Kayah gorzko o Viki Gabor: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewyk ...

„Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej"

7 godzin temu

CGM
Lil Wayne przerwał koncert w Kansas City, by pogratulować Taylor Swift i Travisowi Kelce zaręczyn

Lil Wayne przerwał koncert w Kansas City, by pogratulować Taylor Swift ...

„Traylor! Tak ich nazywamy”

8 godzin temu

CGM
16-latek skazany w Niemczech za wspieranie planowanego ataku terrorystycznego na koncercie Taylor Swift

16-latek skazany w Niemczech za wspieranie planowanego ataku terroryst ...

Nastolatek, pochodzący z Syrii, miał od dawna sympatyzować z ideologią ISIS

8 godzin temu

CGM
Brat Noela i Liama Gallagherów oskarżony o gwałt i napaść seksualną. Paul Gallagher stanął przed sądem

Brat Noela i Liama Gallagherów oskarżony o gwałt i napaść seksualną. P ...

59-latek został w lipcu formalnie oskarżony przez Scotland Yard

9 godzin temu