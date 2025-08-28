Przebiśniegi wracają z nowym singlem

fot. Wiktoria Podobas

Zespół Przebiśniegi otwiera kolejny rozdział swojej muzycznej historii. Singiel „Bzy już kwitną” to pierwsza propozycja grupy od czasu EP-ki “Zjawy”. W utworze znów słyszymy charakterystyczne letnie barwy znane z debiutanckiej płyty “Letnie myśli”, tym razem wzbogacone o taneczny puls i elektroniczne akcenty. Przebiśniegi konsekwentnie rozwijają swoje brzmienie, łącząc indie-rockową wrażliwość z nowymi, nieoczywistymi inspiracjami. Singiel jest już dostępny na wszystkich platformach streamingowych.

„Bzy już kwitną” przynosi słuchaczom to, co w Przebiśniegach najcenniejsze – chwytliwą melodykę i charakterystyczny, wielogłosowy śpiew, zamknięte w zwartej, radiowej formie. Nowość w repertuarze grupy stanowią elektroniczne bębny z zestawu Roland TR808, klasycznie łączone z muzyką hip-hopową i trapem niż z gitarową alternatywą. Ten kontrast okazuje się siłą utworu – rytmiczna, taneczna podstawa spotyka się z lekkim, letnim groovem i melancholijną warstwą tekstową.

Słodko-gorzki tekst singla odwołuje się do charakterystycznej dla zespołu estetyki „poetyckiego bezruchu”, gdzie tytułowe kwitnienie bzów nie jest jednoznacznie pozytywnym znakiem, lecz raczej metaforą niepewnej, skomplikowanej relacji.

Jak zdradzają sami muzycy, inspiracja do nowego singla narodziła się w samochodzie: Ostatnio zasłuchiwaliśmy się w muzyce afrobeat. – Wracając z koncertu w Mrągowie raczyliśmy się w aucie utworami z mocnym, tanecznym beatem. Tak powstała koncepcja zrobienia czegoś o nacechowaniu bardziej imprezowym. Materia poszła jednak w swoją stronę – za sprawą tekstu i melodii wkradła się charakterystyczna melancholia. W warstwie tekstowej na utwór wpłynęły doświadczenia niezabliźnionych emocjonalnych ran, odległych relacji, które powracają we wspomnieniach. I tak powstała taneczno-nostalgiczna mikstura – mówią Przebiśniegi.

Świadectwo odwagi

Czy „Bzy już kwitną” zwiastuje rewolucję w stylistyce Przebiśniegów? Grupa pozostawia to pytanie otwarte. Z jednej strony, singiel jest świadectwem odwagi i otwarcia się na eksperymenty gatunkowe, z drugiej – zespół podkreśla, że traktują go jako jedną z wielu pozycji w swoim artystycznym menu. To nie deklaracja całkowitej zmiany kierunku, lecz sygnał, że Przebiśniegi nie zamierzają powielać sprawdzonych schematów. – Spodziewamy się, że nasi słuchacze będą musieli osłuchać z tym kierunkiem, jednak umieściliśmy na tyle dużo znanych elementów, że nie przewidujemy szoku. Raczej się zakochają – podkreślają muzycy.

„Bzy już kwitną” to powrót Przebiśniegów w wielkim stylu – świeży, taneczny i jednocześnie pełen nostalgii. Zespół pokazuje, że potrafi balansować między własną tradycją a poszukiwaniem nowych form wyrazu. To singiel, który nie tylko przypomina o sile Przebiśniegów, ale także otwiera przed nimi zupełnie nowe terytorium twórcze.