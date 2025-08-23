Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Soyki: Nie ma przesłanek wskazujących na udział osób trzecich

fot. mat. pras.

Niespodziewana śmierć legendy polskiej muzyki

W czwartek, 21 sierpnia 2025 roku, w Sopocie zmarł Stanisław Soyka, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków i wokalistów. Artysta miał 66 lat i przygotowywał się do występu podczas festiwalu Top of the Top. Jego nagła śmierć wstrząsnęła środowiskiem artystycznym oraz fanami w całym kraju.

Okoliczności śmierci artysty

Ciało Stanisława Soyki zostało odnalezione w hotelu w Sopocie. Zgon nastąpił tuż przed koncertem, w którym miał wystąpić. Organizatorzy festiwalu przerwali transmisję telewizyjną i zrezygnowali z części artystycznej w geście szacunku dla zmarłego artysty.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Sopocie potwierdziła wszczęcie śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to standardowa procedura w przypadku nagłych zgonów. Do działań zaangażowano biegłego z zakresu medycyny sądowej. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich w zdarzeniu.

Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny zgonu

Zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok w celu ustalenia dokładnych przyczyn śmierci muzyka. Wyniki badań pozwolą określić, co doprowadziło do nagłego zgonu. Prokuratura zaznacza jednak, że szczegółowe informacje nie zostaną podane natychmiast.

Pamięć o artyście

Śmierć Stanisława Soyki to ogromna strata dla polskiej sceny muzycznej. Artysta przez dekady swojej kariery łączył jazz, pop i muzykę klasyczną, pozostawiając po sobie bogaty dorobek artystyczny.