Prokuratura chce ponad 11 lat więzienia dla Diddy’ego

Prokuratorzy domagają się, aby Sean „Diddy” Combs spędził w więzieniu ponad 11 lat. W najnowszym wniosku złożonym w sądzie proszą o karę minimum 135 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 500 tysięcy dolarów.

Diddy skazany za przewożenie prostytutek

Hip-hopowy magnat został skazany za dwa zarzuty dotyczące transportu męskich prostytutek przez granice stanów. Podczas procesu ujawniono, że organizował tzw. „freak-offs”, które stały się centralnym punktem aktu oskarżenia. Za popełnione przestępstwa grozi mu maksymalnie 20 lat więzienia.

„Poważne przestępstwa” według prokuratury

Prokuratorzy podkreślają, że czyny Diddy’ego są wyjątkowo poważne i porównują je do podobnych spraw, w których sprawcy otrzymywali ponad 10 lat więzienia. Twierdzą, że raper stosował przemoc, zastraszanie i kontrolę, a jego działania wyrządziły „znaczną szkodę psychologiczną, emocjonalną i fizyczną” ofiarom.

Oskarżenia o brak skruchy

Zdaniem prokuratorów Diddy nie okazuje skruchy. Choć w trakcie procesu miał przyznać się do aktów przemocy i nadużyć, później próbował zrzucić winę na ofiary.

– Nie ma nic „wzajemnego” w relacji, w której jedna osoba ma pełną władzę, a druga kończy zakrwawiona i posiniaczona – napisano w uzasadnieniu.

Wyrok już w piątek

Sędzia Arun Subramanian ma ogłosić wyrok w piątek w Nowym Jorku. Choć Diddy został uniewinniony z zarzutów dotyczących handlu ludźmi i działalności mafijnej, które mogłyby zakończyć się dożywociem, jego przyszłość i tak rysuje się w ciemnych barwach.