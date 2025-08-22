Szukaj
CGM

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki

Artysta zmarł niedługo przed tym, jak miał wystąpić w Operze Leśnej.

2025.08.22

opublikował:

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Wczoraj wieczorem dotarły do nas smutne wieści o śmierci Stanisława Soyki. Artysta zmarł niedługo przed tym, jak miał wystąpić na Top Of The Top Sopot Festivalu. Artysta pojawił się w Operze Leśnej na próbie i był w świetnej formie. Później jednak zasłabł w hotelu.

TVN ok. 23. przerwał transmisję fesiwalu. „Kiedy koncert już trwał, dotarła do nas informacja, że Stanisław Soyka nie żyje. Z szacunku do artysty, jego rodziny i bliskich, z szacunku dla państwa, zdecydowaliśmy o przerwaniu transmisji z Opery Leśnej. W imieniu wszystkich artystów, organizatorów i stacji TVN chcielibyśmy złożyć wyrazy najserdeczniejszego współczucia rodzinie Pana Stanisława. Łączymy się w bólu i smutku. To dla nas naprawdę bardzo trudny moment” – poinformowano widzów w oświadczeniu.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Okoliczności śmierci artysty są póki co nieznane. Sopocka prokuratura wszczęła śledztwo, które ma je wyjaśnić. Ciało muzyka znaleziono w hotelu.

Wczoraj (21 sierpnia 2025 r.) przeprowadzono czynności w sprawie śmierci artysty. W sopockim hotelu ujawniono zwłoki Stanisława Soyki. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci – przekazał redakcji „Faktu” prokurator Michał Łukasiewicz.

Tagi


Popularne newsy

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”
NEWS

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”
NEWS

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane
NEWS

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego
NEWS

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem
NEWS

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę
NEWS

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu
NEWS

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu

Polecane

CGM
Josh Homme porównał śmierć Ozzy’ego Osbourne’a do odejścia Davida Bowiego

Josh Homme porównał śmierć Ozzy’ego Osbourne’a do odejścia Davida Bowi ...

Zdaniem lidera Queens Of The Stone Age obie śmierci były "poetyckie".

1 minuta temu

CGM
UNDER TWIST wraca z finałowym uderzeniem. „CYPHER” już dostępny

UNDER TWIST wraca z finałowym uderzeniem. „CYPHER” już dostępny

To nie Młode Wilki, to Młode Yurki.

23 minuty temu

CGM
Deftones mają w szufladzie niewydany album sprzed lat. Czy kiedyś doczekamy się publikacji?

Deftones mają w szufladzie niewydany album sprzed lat. Czy kiedyś docz ...

Materiał zdążył obrosnąć legendą.

2 godziny temu

CGM
Czy Warszawa doczeka się nowoczesnej hali widowiskowej?

Czy Warszawa doczeka się nowoczesnej hali widowiskowej?

Gwiazdy muzyki i sportu apelują o budowę obiektu.

3 godziny temu

CGM
Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”

Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”

Tax Free razy trzy - maxisingiel projektu Malika i Kaziora.

5 godzin temu

CGM
Pola Maj debiutuje singlem „To Twoja Wina”

Pola Maj debiutuje singlem „To Twoja Wina”

Pola Maj oficjalnie rozpoczyna solową karierę

10 godzin temu