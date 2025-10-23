Szukaj
Producent, z którego miał pobić Beteo, rozlicza go ze wszystkiego publicznie: „To frajerska akcja, w której rudy lis nie ma jaj, żeby wyskoczyć 1 na 1”

Lot 808 opublikował obszerne oświadczenie

2025.10.23

Na Instagramie producenta opublikowano obszerne oświadczenie na temat zajścia z Beteo. Możecie je przeczytać poniżej.

O co poszło? Beteo pobił się z producentem? „Miało być jeden na jeden, a było pięć na jednego. Kurew***e zachowanie”

Beteo znalazł się na ustach fanów i mediów po doniesieniach o kontrowersyjnej bójce z producentem Lot808. Według informacji krążących w sieci, spotkanie miało przebiegać w formule „1 na 1”, jednak rzeczywistość wyglądała inaczej.
Jak naprawdę wyglądała sytuacja?

Producent Lot808 opublikował screen rozmowy, w której rzekomo Beteo miał mu grozić. Raper stanowczo zaprzecza tym zarzutom.

Według Lot808, Beteo pojawił się w towarzystwie kilku osób, zamiast spotkać się sam na sam, jak wcześniej ustalono. Producent określił to zachowanie jako „kurws***e”.

