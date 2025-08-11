Szukaj
Producent Firmy wyjaśnia, dlaczego zablokował diss Bedoesa

Bedoes podkreśla, że monetyzacja na tym kawałku była wyłączona.

Producent Firmy wyjaśnia, dlaczego zablokował diss Bedoesa

Fani Bedoesa nie nacieszyli się długo dissem „Helikopter w ogniu”. Dziewięciominutowy „Helikopter w ogniu” bazował na bicie z numeru „Mam wy***e” Firmy. Producent kawałka, Zich, zgłosił do YouTube’a roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich, co poskutkowało zablokowaniem kawałka.

Zich nie wyraża zgody

Wykorzystano mój utwór bez mojej zgody (chłopaków z Firmy zapewne też) i jest to już uzasadniona podstawa zablokowania go. Jestem autorem oryginalnego bitu i nie podoba mi się to, że został wykorzystany.

Beef mnie nie interesuje, ja nie mam czasu na takie rzeczy, nie mam kilkunastu lat. Niestety, nie możesz decydować, czy ja jako twórca korzystam z moich uprawnień, czy nie.

Niech sobie wytną ten sampel z dissu i wtedy publikują, gdzie chcą – skomentował Zich.

Bedoes odniósł się do ruchu producenta, mówiąc, że nie ma z tym problemu i rozumie jego decyzję. Raper podkreślił jednak, że decyzja, by nagrać właśnie na tym bicie, była z jego strony chęcią oddania hołdu Firmie. Borys podkreśla, że jest fanem „Mam wyj***e”. Czy jego diss wróci na YouTube? Zobaczymy.

