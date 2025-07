Proces sądowy przeciwko Megan Thee Stallion: sprawa o molestowanie seksualne będzie kontynuowana

Sędzia Gregory H. Woods wydał decyzję o kontynuacji procesu w sprawie oskarżeń o molestowanie seksualne i mobbing przeciwko Megan Thee Stallion. Pozew wniósł były kamerzysta artystki, Emelio Garcia, który twierdzi, że był ofiarą wrogiego traktowania w miejscu pracy, związanego z jego orientacją seksualną.

Szczegóły oskarżeń wobec Megan Thee Stallion

Emelio Garcia zarzuca Megan Thee Stallion między innymi, że podczas pracy był wielokrotnie poniżany oraz doświadczył incydentu seksualnego w 2022 roku na Ibizie. W pozwie opisano sytuację, w której raperka miała odbyć stosunek seksualny z inną kobietą, co miało wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo Garcii. Ponadto Garcia twierdzi, że był obiektem ataku pilotem zdalnego sterowania i poniżających komentarzy dotyczących jego wyglądu.

Działania Odwetowe po zgłoszeniu molestowania

Po zgłoszeniu problemów Garcia twierdzi, że spotkały go działania odwetowe. Był pozbawiany godzin pracy, obniżono mu wynagrodzenie, a na końcu został zwolniony. Dodatkowo, według niego, próbowano zdyskredytować go w branży muzycznej, co utrudniło mu znalezienie nowej pracy.

Reakcja Megan Thee Stallion na zarzuty

Reprezentanci Megan stanowczo zaprzeczają zarzutom Garcii, nazywając je fałszywymi. Pomimo tego, sąd pozwolił na dalszy przebieg procesu, co oznacza, że sprawa będzie rozpatrywana na kolejnych etapach postępowania.