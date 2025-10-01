PRO8L3M łączy siły z Anitą Lipnicką w hołdzie latom 90.

Foto: P. Potocka

PRO8L3M połączył siły z Anitą Lipnicką, by odświeżyć kultowy utwór „Pocałuj noc” – jeden z największych hitów lat 90., pochodzący z albumu Elf Varius Manx z udziałem Lipnickiej. Współpraca między artystami zaowocowała nową wersją zatytułowaną „Nie bój się bać”, która ma być początkiem zupełnie nowego rozdziału w muzyce zespołu.

„Nie bój się bać” – nowy singiel i zapowiedź albumu

Nowa wersja kultowego refrenu stała się pierwszym singlem promującym nadchodzący album PRO8L3M pt. EX UMBRA AD LIBERTATEM, którego premiera zaplanowana jest na 24 października 2025. Singiel „Nie bój się bać” powstał przy udziale Anity Lipnickiej, a za reżyserię teledysku odpowiada Kuba Bujas.

W tekście utworu pojawiają się wersy:

„Nie bój się bać, gdy chcesz to płacz, idź szukać wiatru w polu, pocałuj noc najwyższą z gwiazd…”

Każdy, kto dorastał w Polsce w latach 90., na pewno zna refren „Pocałuj noc”. Wersja PRO8L3M + Lipnicka budzi nostalgię, ale stara się także wprowadzić nową energię i modernistyczny charakter.