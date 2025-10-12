PRIME MMA 14: Arab rzucał rywalem po klatce i wygrał przed czasem

Podczas gali Prime 14 doszło do emocjonującego starcia, w którym Arab zmierzył się z Patrykiem „Black Panther” Akinyeye. Walka zakończyła się w drugiej rundzie, po efektownym duszeniu łokciem.

Dominacja Araba w pierwszej rundzie

Już od pierwszych sekund pojedynku Arab przejął inicjatywę. Raper imponował siłą fizyczną, rzucając rywalem po klatce niczym „workiem kartofli”. Walka obfitowała w mocne low kicki, a po jednym z kopnięć Akinyeye musiał otrzymać chwilę na dojście do siebie.

Arab nie zamierzał jednak zwalniać tempa – po wznowieniu walki kontynuował ofensywę, skutecznie sprowadzając przeciwnika do parteru i zadając kolejne ciosy z góry.

Efektowne zakończenie w drugiej rundzie

W drugiej rundzie Arab ponownie obalił swojego rywala, a następnie założył skuteczne duszenie łokciem, które zmusiło Akinyeye do poddania się. Walka została przerwana, a Arab mógł świętować zasłużone zwycięstwo.

Publiczność nagrodziła jego występ owacjami, a komentatorzy podkreślali znakomitą kondycję i technikę rapera.

Prime 14 – emocje, konflikty i mocna karta walk

Gala Prime 14 dostarczyła fanom wielu emocji. Obok Araba w klatce pojawili się również inni znani zawodnicy, m.in. Jacek Murański, Mariusz „Dżaga” Ząbkowski i Kazik Kartel.

Arab po walce zapowiedział, że to dopiero początek jego powrotu do świata freak fightów i obiecał jeszcze mocniejsze występy w przyszłości.