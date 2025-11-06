Prezydent Karol Nawrocki w bluzie PC Park od Peji

Prezydent RP Karol Nawrocki po raz kolejny przyciągnął uwagę opinii publicznej – tym razem za sprawą niecodziennego wyboru garderoby. Głowa państwa została zauważona w bluzie legendarnego poznańskiego składu PC Park, którą otrzymał od samego Peji.
Peja spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim
Jak ujawnił Peja, artysta wysłał list do Kancelarii Prezydenta, po czym został zaproszony na oficjalne spotkanie z Karolem Nawrockim. W wizycie towarzyszył mu Gandzior – członek kultowego składu PC Park. To właśnie podczas tego spotkania Peja przekazał prezydentowi bluzę z logiem marki PC Park Street Wear.
Prezydent w bluzie PC Park – symboliczny gest
Bluza, którą otrzymał prezydent, pochodzi z najnowszej kolekcji PC Park Street Wear 2024. Marka, stworzona przez członków poznańskiego zespołu rapowego, nawiązuje do ich muzycznych korzeni i miejskiego stylu życia. Karol Nawrocki nie tylko przyjął prezent, ale też zaczął pojawiać się w nim publicznie – co spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród fanów rapu i obserwatorów sceny politycznej.
Czym jest PC Park?
PC Park to skład rapowy z Poznania, w którego skład wchodzili m.in. Mientha, Gandzior, Medi Top Glon, Lamzas i Hirass. Grupa zyskała status legendy lokalnej sceny, a obecnie funkcjonuje również jako marka odzieżowa PC Park Street Wear, oferująca ubrania inspirowane hip-hopową kulturą uliczną.