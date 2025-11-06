CGM

Prezydent Karol Nawrocki w bluzie PC Park od Peji

Gest, który zaskoczył fanów rapu

2025.11.06

opublikował:

Prezydent Karol Nawrocki w bluzie PC Park od Peji

Prezydent RP Karol Nawrocki po raz kolejny przyciągnął uwagę opinii publicznej – tym razem za sprawą niecodziennego wyboru garderoby. Głowa państwa została zauważona w bluzie legendarnego poznańskiego składu PC Park, którą otrzymał od samego Peji.

Peja spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim

Jak ujawnił Peja, artysta wysłał list do Kancelarii Prezydenta, po czym został zaproszony na oficjalne spotkanie z Karolem Nawrockim. W wizycie towarzyszył mu Gandzior – członek kultowego składu PC Park. To właśnie podczas tego spotkania Peja przekazał prezydentowi bluzę z logiem marki PC Park Street Wear.

Prezydent w bluzie PC Park – symboliczny gest

Bluza, którą otrzymał prezydent, pochodzi z najnowszej kolekcji PC Park Street Wear 2024. Marka, stworzona przez członków poznańskiego zespołu rapowego, nawiązuje do ich muzycznych korzeni i miejskiego stylu życia. Karol Nawrocki nie tylko przyjął prezent, ale też zaczął pojawiać się w nim publicznie – co spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród fanów rapu i obserwatorów sceny politycznej.

Czym jest PC Park?

PC Park to skład rapowy z Poznania, w którego skład wchodzili m.in. Mientha, Gandzior, Medi Top Glon, Lamzas i Hirass. Grupa zyskała status legendy lokalnej sceny, a obecnie funkcjonuje również jako marka odzieżowa PC Park Street Wear, oferująca ubrania inspirowane hip-hopową kulturą uliczną.

Tagi


Popularne newsy

Wiemy o co chodzi z Sokołem i świętami w październiku. Będziecie zaskoczeni. A może i nie!
NEWS

Wiemy o co chodzi z Sokołem i świętami w październiku. Będziecie zaskoczeni. A może i nie!

Ruszył preorder powieści Sokoła. Zainteresowanie było tak duże, że padły serwery
NEWS

Ruszył preorder powieści Sokoła. Zainteresowanie było tak duże, że padły serwery

34-latek z rapową przeszłością został burmistrzem Nowego Yorku. I już ma beef z 50 Centem
NEWS

34-latek z rapową przeszłością został burmistrzem Nowego Yorku. I już ma beef z 50 Centem

Winylowa ofensywa Taco Hemingwaya! Cała dyskografia rapera dostępna na płytach LP
NEWS

Winylowa ofensywa Taco Hemingwaya! Cała dyskografia rapera dostępna na płytach LP

Diddy podobno chwali się w więzieniu przyszłym ułaskawieniem: „Trump mnie wypuści w przyszłym roku!”
NEWS

Diddy podobno chwali się w więzieniu przyszłym ułaskawieniem: „Trump mnie wypuści w przyszłym roku!”

Z Genzie do The Voice Of Poland. Hi Hania nową współprowadzącą muzyczne show TVP
NEWS

Z Genzie do The Voice Of Poland. Hi Hania nową współprowadzącą muzyczne show TVP

Krzysztof Skiba ostrzega przed oszustami i fałszywymi reklamami: „Nigdy nie reklamowałem środków na odchudzanie”
NEWS

Krzysztof Skiba ostrzega przed oszustami i fałszywymi reklamami: „Nigdy nie reklamowałem środków na odchudzanie”

Polecane

CGM
Sprawa o ojcostwo przeciwko Jay’owi-Z ostatecznie rozwiązana

Sprawa o ojcostwo przeciwko Jay’owi-Z ostatecznie rozwiązana

Rymir chciał tylko poznać prawdę

3 godziny temu

CGM
Ciało influencerki znaleziono w hotelowej łazience – raper zatrzymany

Ciało influencerki znaleziono w hotelowej łazience – raper zatrz ...

Tajemnicza śmierć tajwańskiej influencerki

3 godziny temu

CGM
Wini zagrał w hitowym serialu Netflixa

Wini zagrał w hitowym serialu Netflixa

Wini w roli kierownika Juvex w serialu "Heweliusz"

4 godziny temu

CGM
Kayah wspiera Ukrainę ale gra z prorosyjskim Goranem Bregoviciem. „Jemu jest wszystko jedno, gdzie gra, bo traktuje muzykę jako biznes”

Kayah wspiera Ukrainę ale gra z prorosyjskim Goranem Bregoviciem. „Jem ...

Kayah tłumaczy koncerty z Bregoviciem

4 godziny temu

CGM
34-latek z rapową przeszłością został burmistrzem Nowego Yorku. I już ma beef z 50 Centem

34-latek z rapową przeszłością został burmistrzem Nowego Yorku. I już ...

Zohran Mamdani urodził się Ugandzie

4 godziny temu

CGM
Winylowa ofensywa Taco Hemingwaya! Cała dyskografia rapera dostępna na płytach LP

Winylowa ofensywa Taco Hemingwaya! Cała dyskografia rapera dostępna na ...

Limitowane tłoczenia - gratka dla kolekcjonerów

15 godzin temu