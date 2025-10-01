Premiera dokumentu o Ozzym Osbourne: „Coming Home” – intymny portret ostatnich lat legendy

BBC udostępniło oficjalny trailer nowego dokumentu o Ozzym Osbourne, zatytułowanego „Coming Home”, który zostanie wyemitowany 2 października 2025 roku na BBC One o 21:00 BST i będzie dostępny na iPlayer. Film opisany jest jako hołd dla miłości, dziedzictwa i rodziny.

Dokument przedstawia życie Ozziego i jego żony Sharon Osbourne w ostatnich latach, skupiając się na ich planach powrotu do Wielkiej Brytanii oraz przygotowaniach artysty do pożegnalnego koncertu z Black Sabbath w lecie 2025 roku.

Co zobaczymy w dokumencie

Trailer pokazuje Ozziego i Sharon podróżujących samochodem do ich rezydencji w Buckinghamshire. Ozzy komentuje: „Nie mogę się doczekać, aż tam będę.” Sharon dodaje: „Zawsze mówiłam Ozzymu: ‘Kiedy skończysz 70 lat, żegnamy się’.”

W filmie pojawia się także córka Ozziego, Kelly Osbourne, która podkreśla, że jej rodzice nigdy tak naprawdę nie mogli przejść na emeryturę. Dokument ujawnia także codzienne życie rodziny, poczucie humoru Ozziego i jego relację z żoną.

Opóźniona premiera i ostatnie lata życia Ozziego

Dokument pierwotnie miał zostać wyemitowany w sierpniu 2025, ale przesunięto premierę z powodu decyzji rodziny. Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 roku w wieku 76 lat, zaledwie 17 dni po swoich ostatnich koncertach na Villa Park w Birmingham.

Jego akt zgonu wskazuje jako przyczynę atak serca, z dodatkowymi informacjami o chorobie wieńcowej i Parkinsonie. Zawód Ozziego wymieniono jako „kompozytor, wykonawca i legenda rocka”.

Kolejne projekty i inicjatywy muzyczne

Po premierze dokumentu planowany jest kolejny film „No Escape From Now”, który szczegółowo opisze ostatnie sześć lat życia artysty.

W międzyczasie Judas Priest wydali charytatywny cover utworu Black Sabbath „War Pigs” z udziałem Ozzego Osbourne, upamiętniając jego dorobek muzyczny.