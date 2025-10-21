Prawnik pozywający Fat Joe oskarżony o potrącenie kuriera sądowego

Tyrone Blackburn, prawnik, który reprezentuje oskarżyciela w głośnej sprawie przeciwko Fat Joe, został oficjalnie oskarżony o celowe potrącenie kuriera sądowego – informuje TMZ.

Według źródeł z organów ścigania, Blackburn został formalnie oskarżony przez ławę przysięgłych, jednak treść aktu oskarżenia pozostanie utajniona aż do momentu jego przesłuchania.

Kontrowersyjny incydent z maja

Do zdarzenia miało dojść w maju tego roku, kiedy 66-letni kurier sądowy próbował dostarczyć Blackburnowi dokumenty związane ze sprawą przeciwko Fat Joe. Jak twierdzą śledczy, prawnik wsiadł do samochodu, wrzucił wsteczny bieg i potrącił mężczyznę, uderzając go w nogę.

Ofiara doznała poważnego urazu kolana, który – według relacji – wymagał zabiegu chirurgicznego. Blackburn został aresztowany w czerwcu, około sześć tygodni po domniemanym zdarzeniu, i usłyszał zarzut napaści.

Sprawa przeciwko Fat Joe

Tyrone Blackburn jest prawnikiem Terrance’a „T.A.” Dixona, który pozwał rapera Fat Joe o milionowe odszkodowanie, twierdząc, że pomagał mu w pisaniu utworów.



Później Dixon i Blackburn złożyli kolejny pozew, w którym zarzucili artyście utrzymywanie relacji seksualnych z nieletnimi – oskarżenia, które adwokat Joe, Joe Tacopina, określił jako „kłamstwa mające na celu zniszczenie reputacji rapera i wymuszenie ugody”.

Sytuacja staje się coraz bardziej napięta

Akt oskarżenia wobec Blackburna może poważnie wpłynąć na wiarygodność jego pozwów przeciwko Fat Joe. Sprawa przyciąga coraz większe zainteresowanie mediów, a obserwatorzy branży zastanawiają się, jak to oskarżenie wpłynie na dalszy przebieg procesu.