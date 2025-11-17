CGM

Poznaliśmy pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji Orange Warsaw Festival

Globalny fenomen na warszawskiej scenie

2025.11.17

Poznaliśmy pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji Orange Warsaw Festival

Foto: @piotr_tarasewicz

Olivia Dean pierwszą headlinerką Orange Warsaw Festival 2026

Organizatorzy Orange Warsaw Festival 2026 ogłosili pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji – będzie nią brytyjska wokalistka Olivia Dean. Artystka zdobyła międzynarodową popularność dzięki wyjątkowemu głosowi i emocjonalnym piosenkom, a jej debiutancki album „The Art Of Loving” utrzymuje się od wielu tygodni w top 5 najczęściej słuchanych płyt na świecie.

To oznacza, że już 30 maja 2026 roku w Warszawie fani będą mogli na żywo przekonać się o fenomenie Olivii Dean. Jej występ obiecuje być jednym z najważniejszych momentów festiwalu, łączącym soul, pop i R&B w nowoczesnym, porywającym wykonaniu.

Globalny fenomen i muzyczna emocja

Olivia Dean szybko zdobyła uznanie krytyków i publiczności na całym świecie. Jej utwory cechują się głębokimi tekstami, melodyjnymi refrenami i charakterystyczną, emocjonalną interpretacją. Debiutancki album „The Art Of Loving” nie tylko znalazł się w top 5 globalnych rankingów, ale także sprawił, że wokalistka stała się jednym z najciekawszych młodych talentów w muzyce pop i soul.

Organizatorzy festiwalu podkreślają, że Olivia Dean to artystka, w której łatwo się zakochać – zarówno muzycznie, jak i scenicznie. Jej występ ma szansę stać się jednym z najbardziej pamiętnych momentów OWF 2026.

Sprzedaż biletów i informacje praktyczne

Early Bird Tickets na Orange Warsaw Festival 2026 będą dostępne od 24 listopada do 8 grudnia lub do wyczerpania puli. Szczegóły oraz zakup biletów można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu: orangewarsawfestival.pl/bilety

To doskonała okazja, aby zapewnić sobie miejsce na jednej z najgorętszych imprez muzycznych przyszłego roku i zobaczyć Olivię Dean na żywo w sercu Warszawy.

