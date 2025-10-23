Szukaj
Kto dołączył do The Cure?

2025.10.23

opublikował:

Poznaliśmy nazwiska wszystkich gwiazd ogłoszonych dziś na Openerze 2026

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Open’er Festival 2026 – Nick Cave, Calvin Harris, The xx i inni ogłoszeni jako gwiazdy

Open’er Festival 2026 w Gdyni zapowiada się spektakularnie. Organizatorzy ujawnili pełną listę artystów, którzy wystąpią w dniach 1-4 lipca 2026 na Lotnisku Gdynia-Kosakowo. Wśród headlinerów znalazły się legendy i gwiazdy współczesnej sceny muzycznej: Nick Cave & The Bad Seeds, Calvin Harris, The xx, David Byrne, Teddy Swims oraz Ethel Cain.

To wydarzenie łączy różne gatunki muzyczne – od rocka, przez elektronikę, po R&B i alternatywny pop – oferując fanom niezapomniane koncertowe doświadczenia.

Nick Cave & The Bad Seeds – legenda powraca

Nick Cave & The Bad Seeds powrócą na Open’era 2 lipca 2026 roku, prezentując porywające show oparte na ponad czterech dekadach swojej kariery. Po sukcesie albumu „Wild God” i wyprzedanej trasie Wild God Tour, zespół przygotowuje setlistę, która obejmie zarówno klasyki, jak i najnowsze utwory. Koncert odbędzie się pod Orange Main Stage.

Calvin Harris – ikona muzyki tanecznej

Calvin Harris, światowa supergwiazda elektroniki i muzyki tanecznej, wystąpi 2 lipca na Orange Main Stage. Szkocki producent i DJ zgromadził blisko 56 miliardów streamów, współpracując z największymi gwiazdami – od Rihanny po The Weeknd. Jego występy to gwarancja epickiej energii i niezapomnianych hitów.

The xx – londyńskie trio powraca

The xx pojawi się 1 lipca na Orange Main Stage. Londyńskie trio – Romy Madley Croft, Oliver Sim i Jamie xx – zachwyca nastrojowym, pełnym emocji brzmieniem, łącząc R&B, alternatywę i rock. Ich debiutancki album zdobył Mercury Prize, a najnowsze projekty rozwijają charakterystyczną, hipnotyzującą estetykę zespołu.

David Byrne – kreatywna legenda

David Byrne wystąpi 1 lipca na Tent Stage. Artysta, znany z albumu i spektaklu „American Utopia”, prezentuje nowy projekt „Who Is The Sky?” – współpracę z Kid Harpoonem, Ghost Train Orchestra i gośćmi takimi jak St. Vincent czy Hayley Williams. Byrne łączy innowacyjność z refleksją nad ludzkimi relacjami i jednością społeczną.

Teddy Swims – fenomen soulu i R&B

Teddy Swims wystąpi 4 lipca na Orange Main Stage. Amerykański artysta zyskał popularność dzięki charakterystycznemu głosowi, łączącemu R&B, soul i pop. Jego debiutancki album i kontynuacja „I’ve Tried Everything But Therapy” umacniają pozycję Swinsa jako jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci współczesnej sceny muzycznej.

Ethel Cain – odważna postać współczesnej sceny muzycznej

Ethel Cain wystąpi 3 lipca na Tent Stage. Jej projekty, w tym albumy „Preacher’s Daughter” i „Willoughby Tucker, I’ll Always Love You”, eksplorują eksperymentalne inspiracje, łącząc alternatywny pop z indie i ambientem. Artystka zdobyła uznanie za intrygujące, emocjonalne i multimedialne projekty muzyczne.

Bilety na Open’er Festival 2026

Bilety są dostępne online do 9 czerwca 2026 lub do wyczerpania puli. Ceny biletów przedstawiają się następująco:

  • Karnet 4 dni: 1149 PLN

  • Karnet weekendowy (pt + sb): 829 PLN

  • Bilet jednodniowy: 549 PLN

  • Karnet 4 dni + pole namiotowe: 1419 PLN

  • Karnet weekendowy + pole namiotowe: 1019 PLN

Do cen doliczana jest opłata serwisowa: +5%.

