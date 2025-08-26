Poznaliśmy kolejne szczegóły trasy, na scenie której pojawią się razem Doda, Kazik, Nosowska, Rogucki i Organek

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Już 15 września 2025 roku rusza wyjątkowy projekt muzyczny „Światło i MRock”, który połączy klasyczne rockowe utwory z nowatorskim sposobem interakcji z publicznością.

Ty decydujesz, jak zabrzmią utwory

Organizatorzy zapewniają, że uczestnicy koncertów będą mieli realny wpływ na brzmienie i klimat wydarzenia: „Głosowanie na Facebooku, przez aplikację, a także na koncercie – uczestnicy projektu ‚Światło i MRock’ będą mieli realny wpływ na wygląd każdego z serii wydarzeń i to oni zdecydują czy prezentowane utwory zabrzmią w sposób bardziej mroczny czy świetlisty.”

Podczas koncertów publiczność zagłosuje również światłem – w zależności od tego, czy latarki z telefonów rozświetlą przestrzeń, kolejny utwór zostanie zagrany w świetlistej lub mrocznej aranżacji. Dodatkowo poziom hałasu będzie mierzony: cisza oznacza wersję świetlistą, głośna reakcja – mroczną.

Artyści i goście specjalni

Na czele projektu stanęli Katarzyna Nosowska i Piotr Rogucki, a ich gośćmi będą m.in.: Doda – obecność na scenie zawsze pełna pasji, emocji i szczerości, Kazik – wystąpi w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu i Tomasz Organek – wystąpi w Katowicach, słynący z charyzmy i kontaktu z publicznością.

Za aranżacje odpowiadają doświadczeni producenci: „Nad przygotowaniem aranży czuwają dwaj muzyczni producenci – związany m.in. z zespołem Coma Paweł Cieślak oraz od lat współpracujący z Katarzyną Nosowską Michał FOX Król. To w dużej mierze od ich współpracy i kreatywnego podejścia będzie zależało to, jak podczas trasy ‚Światło i MRock’ wybrzmią utwory należące do klasyki rocka.”

Setlista i klasyki rocka

Podczas trasy zostaną zaprezentowane największe rockowe przeboje, zarówno polskie, jak i światowe. Jak ujawnili organizatorzy, w koncertowej setliście znajdą się m.in.:

„November Rain” – Guns and Roses

„Moonage Daydream” – David Bowie

„Zaopiekuj się Mną” – Rezerwat

Pozostały repertuar pozostaje tajemnicą, jednak publiczność może spodziewać się wyjątkowych aranżacji i wysokiego poziomu rockowej rozrywki.

Terminy i miasta trasy

Trasa obejmuje sześć koncertów w największych polskich miastach:

15 września 2025, Warszawa (COS Torwar) – Katarzyna Nosowska, Piotr Rogucki, Doda, Kazik

10 października, Gdańsk (Ergo Arena) – Katarzyna Nosowska, Piotr Rogucki, Doda, Kazik

16 października, Wrocław (Hala Stulecia) – Katarzyna Nosowska, Piotr Rogucki, Doda, Kazik

22 października, Łódź (Atlas Arena) – Katarzyna Nosowska, Piotr Rogucki, Doda, Kazik

25 października, Katowice (Spodek) – Katarzyna Nosowska, Piotr Rogucki, Doda, Tomasz Organek

29 października, Poznań (MTP) – Katarzyna Nosowska, Piotr Rogucki, Doda, Kazik