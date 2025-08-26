Szukaj
CGM

Poznaliśmy kolejne szczegóły trasy, na scenie której pojawią się razem Doda, Kazik, Nosowska, Rogucki i Organek

„Światło i MRock” – interaktywna trasa, gdzie publiczność decyduje o przebiegu koncertu

2025.08.26

opublikował:

Poznaliśmy kolejne szczegóły trasy, na scenie której pojawią się razem Doda, Kazik, Nosowska, Rogucki i Organek

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Już 15 września 2025 roku rusza wyjątkowy projekt muzyczny „Światło i MRock”, który połączy klasyczne rockowe utwory z nowatorskim sposobem interakcji z publicznością.

Ty decydujesz, jak zabrzmią utwory

Organizatorzy zapewniają, że uczestnicy koncertów będą mieli realny wpływ na brzmienie i klimat wydarzenia: „Głosowanie na Facebooku, przez aplikację, a także na koncercie – uczestnicy projektu ‚Światło i MRock’ będą mieli realny wpływ na wygląd każdego z serii wydarzeń i to oni zdecydują czy prezentowane utwory zabrzmią w sposób bardziej mroczny czy świetlisty.”

Podczas koncertów publiczność zagłosuje również światłem – w zależności od tego, czy latarki z telefonów rozświetlą przestrzeń, kolejny utwór zostanie zagrany w świetlistej lub mrocznej aranżacji. Dodatkowo poziom hałasu będzie mierzony: cisza oznacza wersję świetlistą, głośna reakcja – mroczną.

Artyści i goście specjalni

Na czele projektu stanęli Katarzyna Nosowska i Piotr Rogucki, a ich gośćmi będą m.in.: Doda – obecność na scenie zawsze pełna pasji, emocji i szczerości, Kazik – wystąpi w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu i Tomasz Organek – wystąpi w Katowicach, słynący z charyzmy i kontaktu z publicznością.

Za aranżacje odpowiadają doświadczeni producenci: „Nad przygotowaniem aranży czuwają dwaj muzyczni producenci – związany m.in. z zespołem Coma Paweł Cieślak oraz od lat współpracujący z Katarzyną Nosowską Michał FOX Król. To w dużej mierze od ich współpracy i kreatywnego podejścia będzie zależało to, jak podczas trasy ‚Światło i MRock’ wybrzmią utwory należące do klasyki rocka.”

Setlista i klasyki rocka

Podczas trasy zostaną zaprezentowane największe rockowe przeboje, zarówno polskie, jak i światowe. Jak ujawnili organizatorzy, w koncertowej setliście znajdą się m.in.:

„November Rain” – Guns and Roses

„Moonage Daydream” – David Bowie

„Zaopiekuj się Mną” – Rezerwat

Pozostały repertuar pozostaje tajemnicą, jednak publiczność może spodziewać się wyjątkowych aranżacji i wysokiego poziomu rockowej rozrywki.

Terminy i miasta trasy

Trasa obejmuje sześć koncertów w największych polskich miastach:

15 września 2025, Warszawa (COS Torwar) – Katarzyna Nosowska, Piotr Rogucki, Doda, Kazik

10 października, Gdańsk (Ergo Arena) – Katarzyna Nosowska, Piotr Rogucki, Doda, Kazik

16 października, Wrocław (Hala Stulecia) – Katarzyna Nosowska, Piotr Rogucki, Doda, Kazik

22 października, Łódź (Atlas Arena) – Katarzyna Nosowska, Piotr Rogucki, Doda, Kazik

25 października, Katowice (Spodek) – Katarzyna Nosowska, Piotr Rogucki, Doda, Tomasz Organek

29 października, Poznań (MTP) – Katarzyna Nosowska, Piotr Rogucki, Doda, Kazik

 

Tagi


Popularne newsy

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają
NEWS

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów
NEWS

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?
NEWS

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów
NEWS

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe
NEWS

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe

Taco Hemingway zakończył subkulturę hiphopową w Polsce?
NEWS

Taco Hemingway zakończył subkulturę hiphopową w Polsce?

Skandaliczny wpis komentatora sportowego po śmierci Stanisława Soyki
NEWS

Skandaliczny wpis komentatora sportowego po śmierci Stanisława Soyki

Polecane

CGM
Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i credits ...

Twórczyni słynnych kolców Okiego ma dosyć

1 godzinę temu

CGM
Lil Nas X nie przyznaje się do winy po aresztowaniu w Los Angeles

Lil Nas X nie przyznaje się do winy po aresztowaniu w Los Angeles

Cztery poważne zarzuty postawione muzykowi

1 godzinę temu

CGM
Wokalista Judas Priest chce nagrać album z coverami Tony’ego Bennetta

Wokalista Judas Priest chce nagrać album z coverami Tony’ego Bennetta

Halford i jego fascynacja innymi gatunkami

1 godzinę temu

CGM
Dokument o Kansas City Chiefs ujawni nowe szczegóły związku Taylor Swift i Travisa Kelce’a

Dokument o Kansas City Chiefs ujawni nowe szczegóły związku Taylor Swi ...

„The Kingdom” prezentuje zakulisową walkę zespołu o trzeci z rzędu tytuł Super Bowl

2 godziny temu

CGM
Ms. Lauryn Hill dołącza do Wyclefa Jeana na scenie w Londynie. Razem wykonali klasyki Fugees

Ms. Lauryn Hill dołącza do Wyclefa Jeana na scenie w Londynie. Razem w ...

Po raz pierwszy od lat, w Londynie, zabrzmiały wspólnie legendy Fugees

2 godziny temu

CGM
Serj Tankian zapowiada nowy album „Covers, Collaborations & Collages”

Serj Tankian zapowiada nowy album „Covers, Collaborations & Colla ...

Deadmau5, Bic Runga i Lucas Vidal wśród gości specjalnych

2 godziny temu