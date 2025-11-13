CGM

Poznaliśmy datę pogrzebu Pono – rodzina rapera ujawnia szczegóły uroczystości

Rodzina rapera opublikowała nekrolog

2025.11.13

Poznaliśmy datę pogrzebu Pono – rodzina rapera ujawnia szczegóły uroczystości

Rodzina legendarnego warszawskiego rapera Pono poinformowała o szczegółach ceremonii pogrzebowej. W oficjalnym nekrologu przekazano, że pogrzeb odbędzie się 21 listopada 2025 roku o godzinie 13:00 w Warszawie. Uroczystość rozpocznie się przy bramie głównej Cmentarza Parafialnego św. Katarzyny przy ul. Fosa 17, gdzie rodzina, przyjaciele i fani pożegnają artystę.

Pożegnanie legendy polskiego rapu

Pono był jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny hip-hopowej. Współtworzył ZIP Skład i Ziperę, a jego twórczość wpłynęła na całe pokolenie raperów. Jego śmierć w wieku 49 lat poruszyła fanów i muzyków w całym kraju. W sieci pojawiły się liczne wpisy wspominające artystę, a środowisko rapowe zjednoczyło się w żałobie.

Rodzina poprosiła o zachowanie prywatności i nieskładanie kondolencji podczas ceremonii. Pogrzeb ma mieć kameralny i spokojny charakter, zgodny z wolą bliskich.

Przyczyna śmierci Pono ujawniona

W podcaście „1 NA 1” Muniek Staszczyk zdradził w rozmowie z Arturem Rawiczem lider zespołu T.Love powiedział, że skontaktował się z Sokołem, który poinformował go, iż Pono zmarł z powodu zawału serca.

Muniek przyznał, że choć nie znał Pono tak dobrze jak Sokoła, to zawsze postrzegał go jako serdecznego, pozytywnego człowieka.

– Znałem człowieka. Już się niestety przyzwyczaiłem do pogrzebów… Niedawno Staszek Soyka, nasz basista z T.Love Alternative – Koniu też odszedł. Fajny chłopak z niego był. Zawsze uśmiechnięty. Z tej starej gwardii raperów to tam najbardziej znam Sokoła, chłopaków z Molesty no i Pono. Nie przyjaźniliśmy się, ale znałem człowieka. Każda śmierć rusza – powiedział lider T.Love.

