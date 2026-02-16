CGM

Poznaliśmy ceny biletów na koncert Dody na Narodowym. Widowisko wyreżyserują Gabriel Dubé-Dupuis znany z Cirque du Soleil i Sebastian Gonciarz z Teatru Roma

Doda zapowiada widowisko życia

2026.02.16

Doda na PGE Narodowym – znamy ceny biletów i twórców widowiska

Doda ogłosiła koncert na PGE Narodowym w Warszawie, który odbędzie się 7 sierpnia 2027 roku. Wydarzenie ma być jednym z największych show w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Poznaliśmy już ceny biletów oraz nazwiska reżyserów odpowiedzialnych za widowisko.

Koncert Dody na PGE Narodowym – data i organizator

Informacja o stadionowym koncercie została ogłoszona 15 lutego, w dniu urodzin artystki. Organizatorem wydarzenia jest agencja Prestige MJM. Doda podkreśla, że występ na największym stadionie w Polsce będzie zwieńczeniem jej dotychczasowej kariery i jednocześnie nowym otwarciem.

Koncert zaplanowano z półtorarocznym wyprzedzeniem, co daje czas na dopracowanie każdego detalu oraz sprzedaż kilkudziesięciu tysięcy biletów.

Gabriel Dubé-Dupuis i Sebastian Gonciarz wyreżyserują show

Za reżyserię widowiska odpowiada Gabriel Dubé-Dupuis, twórca od ponad 30 lat związany z Cirque du Soleil. Artysta współpracował także z Disneyem oraz MGM Grand, realizując spektakle łączące muzykę, teatr, cyrk i nowoczesne technologie.

Drugim reżyserem koncertu będzie Sebastian Gonciarz, znany z realizacji spektakli teatralnych, widowisk telewizyjnych oraz dużych koncertów.

To duet, który ma zagwarantować show na światowym poziomie. Organizatorzy zapowiadają projekt bez precedensu na polskim rynku koncertowym.

Doda zapowiada widowisko życia

Artystka nie kryje emocji i otwarcie mówi, że będzie to koncert, który albo zapamięta się na całe życie, albo będzie się żałować, że nie było się jego częścią.

Warto przypomnieć, że podczas Aquaria Tour Doda zrealizowała spektakularne koncerty w największych halach w Polsce. Występy w TAURON Arenie Kraków, Atlas Arenie w Łodzi oraz ERGO ARENIE przyciągnęły komplet publiczności. Show obejmowało widowiskowe efekty specjalne, unoszenie się nad sceną, rozbudowaną choreografię i liczne zmiany kostiumów.

Koncert na Narodowym ma być jeszcze bardziej imponujący i wykraczać poza ramy tradycyjnego występu muzycznego.

Ceny biletów na koncert Dody 2027

Bilety na koncert Dody na PGE Narodowym trafiły już do sprzedaży.

Ceny wejściówek prezentują się następująco:

  • od 277,95 zł za miejsca na płycie

  • do 926,50 zł za bilety VIP

Organizatorzy i artystka mają półtora roku na wypełnienie stadionu, co czyni to przedsięwzięcie jednym z najbardziej ambitnych projektów koncertowych w Polsce.

