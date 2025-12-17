CGM

Pozew tancerek Lizzo o fat-shaming odrzucony przez sąd. Gwiazda komentuje

„Nigdy nie zwolniłam pracownika z powodu przybrania na wadze"

2025.12.17

Pozew tancerek Lizzo o fat-shaming odrzucony przez sąd. Gwiazda komentuje

Lizzo odniosła znaczące zwycięstwo w procesie o fat-shaming, który w 2023 roku wniosły przeciwko niej trzy byłe tancerki – Arianna Davis, Noelle Rodriguez i Crystal Williams. Artystka od lat była krytykowana przez media w związku z oskarżeniami o dyskryminację w pracy, jednak ostatnie wydarzenia potwierdzają, że zarzuty były bezpodstawne.

W mediach społecznościowych Lizzo skomentowała decyzję tancerek:

„Zarzuty dotyczące fat-shamingu wobec mnie zostały oficjalnie wycofane przez moje oskarżycielki. Nie było dowodów na to, że zwolniłam je z powodu przybrania na wadze. Zostały zwolnione za wykonanie prywatnego nagrania mnie bez mojej zgody i przesłanie go byłym pracownikom.”

Jak doszło do wycofania pozwu

Według prawników Lizzo, Marty’ego Singera i Melissy Glass, Davis została zwolniona za nieautoryzowane nagranie wokalistki podczas spotkania tancerek i przekazanie go innej byłej pracownicy. Po ujawnieniu faktów powódki postanowiły wycofać swój apel.

Prawnik tancerek, Ronald Zambrano, stwierdził:

„Sędzia Epstein miał rację, odrzucając większość roszczeń. Powódki zdecydowały się zostawić te kwestie bez dalszego działania, co pokazuje, że wcześniejsze zarzuty były przesadzone.”

Lizzo komentuje wyrok

W swoim nagraniu w mediach społecznościowych Lizzo wyraziła wdzięczność za prawne zwycięstwo:

„Nigdy nie zwolniłam pracownika z powodu przybrania na wadze. Zawsze wspierałam osoby o większych rozmiarach. To zwycięstwo jest dla mnie ogromnym wsparciem i potwierdzeniem, że prawda zawsze wychodzi na jaw.”

Artystka podkreśliła również, że nie zamierza zawierać ugody i będzie walczyć z wszelkimi oskarżeniami:

„Wciąż jestem w trakcie postępowania prawnego, nie zawieram ugody. Będę walczyć z każdym zarzutem, dopóki prawda nie ujrzy światła dziennego.”

