Pozew tancerek Lizzo o fat-shaming odrzucony przez sąd. Gwiazda komentuje

fot. mat. pras.
Lizzo odniosła znaczące zwycięstwo w procesie o fat-shaming, który w 2023 roku wniosły przeciwko niej trzy byłe tancerki – Arianna Davis, Noelle Rodriguez i Crystal Williams. Artystka od lat była krytykowana przez media w związku z oskarżeniami o dyskryminację w pracy, jednak ostatnie wydarzenia potwierdzają, że zarzuty były bezpodstawne.
W mediach społecznościowych Lizzo skomentowała decyzję tancerek:
„Zarzuty dotyczące fat-shamingu wobec mnie zostały oficjalnie wycofane przez moje oskarżycielki. Nie było dowodów na to, że zwolniłam je z powodu przybrania na wadze. Zostały zwolnione za wykonanie prywatnego nagrania mnie bez mojej zgody i przesłanie go byłym pracownikom.”
Jak doszło do wycofania pozwu
Według prawników Lizzo, Marty’ego Singera i Melissy Glass, Davis została zwolniona za nieautoryzowane nagranie wokalistki podczas spotkania tancerek i przekazanie go innej byłej pracownicy. Po ujawnieniu faktów powódki postanowiły wycofać swój apel.
Prawnik tancerek, Ronald Zambrano, stwierdził:
„Sędzia Epstein miał rację, odrzucając większość roszczeń. Powódki zdecydowały się zostawić te kwestie bez dalszego działania, co pokazuje, że wcześniejsze zarzuty były przesadzone.”
Lizzo komentuje wyrok
W swoim nagraniu w mediach społecznościowych Lizzo wyraziła wdzięczność za prawne zwycięstwo:
„Nigdy nie zwolniłam pracownika z powodu przybrania na wadze. Zawsze wspierałam osoby o większych rozmiarach. To zwycięstwo jest dla mnie ogromnym wsparciem i potwierdzeniem, że prawda zawsze wychodzi na jaw.”
Artystka podkreśliła również, że nie zamierza zawierać ugody i będzie walczyć z wszelkimi oskarżeniami:
„Wciąż jestem w trakcie postępowania prawnego, nie zawieram ugody. Będę walczyć z każdym zarzutem, dopóki prawda nie ujrzy światła dziennego.”
Lizzo shares new video after fat-shaming allegations brought against her in court were dropped by former employees:
“They weren’t fired for gaining weight. They were fired for taking a private recording of me without my consent and sending it off to ex-employees.” pic.twitter.com/C5mzZktzpk
— Pop Crave (@PopCrave) December 15, 2025
>