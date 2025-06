Pożegnalny koncert Black Sabbath będzie transmitowany w internecie

Pożegnalny koncert Black Sabbath zbliża się wielkimi krokami. 5 lipca na stadionie Villa Park w rodzinnym Birmingham pojawi się plejada gwiazd rocka i metalu. Gospodarzom wydarzenia w pożegnalnej imprezie towarzyszyć będą m.in. Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alice In Chains, Steven Tyler z Aerosmith, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon, Tool, Guns N’ Roses i członkowie Soundgarden. Konferansjerem ma być Jason Momoa.

Cały czas zagadką pozostaje to, jak duży udział w koncercie będzie miał Ozzy Osbourne. Wokalista jest w kiepskim stanie i od dawna wiemy, że nie da rady zaśpiewać całego koncertu. Ozzy ma się pojawiać na scenie „w kluczowych momentach”.

Pożegnanie Black Sabbath na żywo w internecie

Bilety na koncert w Birmingham wyprzedały się na pniu, ale mamy dobrą wiadomość. Ci, którzy będą chcieli zobaczyć koncert „Back To The Beginning”, będą mogli zrobić to dzięki transmisji w internecie. Wycenione na niespełna 60 zł bilety na stream można kupić na oficjalnej stronie wydarzenia.