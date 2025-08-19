Szukaj
2025.08.19

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci

fot. @czyzewsky

15 i 16 sierpnia Ed Sheeran odwiedził Polskę, aby w ramach trasy „Mathematics Tour” zagrać swój ósmy i dziewiąty koncert w naszym kraju. Tym razem gwiazdor pojawił się we Wrocławiu, gdzie wystąpił na Tarczyński Arenie.

Fani tłumnie przybyli na stadion, aby usłyszeć największe przeboje Sheerana, m.in. „Shape of You”, „Bad Habits”, „Thinking Out Loud” czy energetyczny hit „Azizam”, który ostatnio bije rekordy popularności.

Zwiedzanie Wrocławia i przejażdżka rowerowa

Pomimo napiętego harmonogramu koncertowego i nadchodzącej premiery nowego albumu „Play”, Ed znalazł chwilę na zwiedzanie Wrocławia. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak brytyjski wokalista przemierza ulice miasta podczas przejażdżki rowerowej w okolicach wrocławskiego Rynku w towarzystwie polskiego influencera Łatwoganga.

Filmik szybko zdobył popularność w internecie, a fani byli zachwyceni niespodziewanym spotkaniem z gwiazdorem na ulicach miasta.

Ed Sheeran wdrapuje się na dach i nagrywa akustyczne wideo

Największą sensację wzbudziło jednak nagranie opublikowane przez Sheerana na mediach społecznościowych, z akustyczną wersją swojego najnowszego utworu „A Little More”. W tle widoczna jest Katedra św. Jana Chrzciciela, co pozwoliło fanom szybko zidentyfikować lokalizację.

Piosenka promuje nadchodzący album Eda Sheerana „Play”, którego premiera planowana jest na 12 września 2025 roku. Co ciekawe, w teledysku do utworu ponownie wystąpił Rupert Grint, znany z roli Rona Weasleya w serii filmów o Harrym Potterze, który wcześniej pojawił się także w klipie Sheerana do piosenki „Lego House”.

Lokalizacja nagrania – ekskluzywny hotel The Bridge

Fani szybko wywnioskowali, że nagranie powstało na dachu hotelu The Bridge w centrum Wrocławia. Z tarasu budynku rozpościera się widok na Katedrę św. Jana Chrzciciela oraz okolice wrocławskiego Rynku, co nadało filmikowi wyjątkowy klimat.

A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos)

