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Powstaje film o Britney Spears. Scenariusz napisze twórczyni „New Girl”

Britney Spears będzie zaangażowana w produkcję

2026.07.10

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Britney Spears baby one more time

Biograficzny film o Britney Spears nabiera tempa. Do projektu dołączyła Liz Meriwether, twórczyni popularnego serialu „New Girl”, która odpowie za scenariusz produkcji. Film powstanie na podstawie bestsellerowej autobiografii piosenkarki „The Woman In Me”.

Liz Meriwether napisze scenariusz filmu o Britney Spears

Jak informuje „The Hollywood Reporter”, scenariusz biografii Britney Spears stworzy Liz Meriwether, znana przede wszystkim jako autorka serialu „New Girl” oraz współtwórczyni produkcji „Dying For Sex”.

Za reżyserię filmu odpowiada Jon M. Chu, twórca musicalu „Wicked”, którego nazwisko zostało oficjalnie ogłoszone już w 2024 roku.

Film opowie historię Britney Spears

Biografia będzie oparta na książce „The Woman In Me”, która miała swoją premierę w 2023 roku i błyskawicznie stała się światowym bestsellerem.

W Stanach Zjednoczonych sprzedano ponad 2,5 miliona egzemplarzy, a w pierwszym tygodniu od premiery książka osiągnęła ponad milion sprzedanych kopii na całym świecie. Dużą popularnością cieszył się również audiobook, czytany przez aktorkę Michelle Williams z krótkim wstępem nagranym przez samą Britney Spears.

„The Woman In Me” ujawniła kulisy życia gwiazdy

Autobiografia Britney Spears zawiera wiele osobistych wyznań dotyczących kariery, życia prywatnego oraz wieloletniej kurateli, pod którą artystka pozostawała przez 13 lat.

Jednym z najgłośniejszych fragmentów książki było wyznanie dotyczące związku z Justinem Timberlakiem. Wokalistka ujawniła, że w czasie ich relacji zdecydowała się na aborcję, ponieważ – jak napisała – oboje uznali, że nie byli gotowi na rodzicielstwo.

Britney Spears będzie zaangażowana w produkcję

Reżyser Jon M. Chu już wcześniej podkreślał, że zależy mu na wiernym przedstawieniu historii gwiazdy. Zapowiedział również, że Britney Spears będzie aktywnie uczestniczyć w pracach nad filmem.

Twórca zaznaczył jednak, że projekt wciąż znajduje się na wczesnym etapie realizacji i na premierę produkcji fani będą musieli jeszcze poczekać.

Kiedy premiera filmu o Britney Spears?

Na razie nie ujawniono daty rozpoczęcia zdjęć ani planowanej premiery biografii. Twórcy pracują obecnie nad scenariuszem i rozwijają projekt, który ma opowiedzieć historię jednej z największych ikon muzyki pop ostatnich dekad.

 

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