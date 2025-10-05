Powrót Maanamu: Unikatowa ścieżka dźwiękowa „Czuję się świetnie” po 40 latach trafia na winyl i CD

Wyjątkowe wydawnictwo już dziś w sprzedaży! Fani legendarnego zespołu Maanam mają powody do radości – po czterech dekadach ukazuje się unikatowa ścieżka dźwiękowa filmu „Czuję się świetnie”, będąca autentycznym zapisem koncertowej trasy zespołu z 1983 roku.

Koncertowy Maanam z 1983 roku powraca w odświeżonej formie

Album „Czuję się świetnie” dokumentuje występy Maanamu podczas trasy promującej kultową płytę „Nocny patrol”. To właśnie w tym okresie zespół był u szczytu swojej popularności, a ich energetyczne koncerty przyciągały tłumy fanów w całej Polsce.

Na płycie znalazły się żywiołowe wersje utworów takich jak „Zdrada”, „Raz-dwa-raz-dwa”, a także wyjątkowe – wcześniej niepublikowane – intro Kory do ballady „Jestem kobietą”. Wydawnictwo zawiera też imponujące solówki Ryszarda „Placho” Olesińskiego, które idealnie oddają charakter brzmienia Maanamu z lat 80.

Biały kruk w nowej odsłonie

Pierwotnie materiał ten ukazał się tylko raz – w 1984 roku – na kasecie magnetofonowej w bardzo ograniczonym nakładzie. Przez lata był uznawany za kolekcjonerski rarytas. Teraz, po cyfrowej rekonstrukcji, powraca w nowej jakości dźwięku.

Nowe wydanie wzbogacają unikatowe dodatki, w tym absolutną perełkę – Kora recytująca Szekspira. Na albumie znalazły się również archiwalne fotografie autorstwa Krzysztofa Wellmana, które przenoszą słuchacza w magiczną atmosferę lat 80.

Hołd dla Ryszarda „Placho” Olesińskiego

Płyta jest dedykowana pamięci zmarłego w 2025 roku gitarzysty Maanamu, Ryszarda „Placho” Olesińskiego (1954–2025). To poruszający hołd dla jego niezwykłego talentu, charyzmy i wkładu w historię polskiego rocka.