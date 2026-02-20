Powiedz na osiedlu, że powrócił legendarny zespół Płomień 81!

CGM

Płomień 81 powraca z reedycją klasycznego albumu „Historie z sąsiedztwa”

2026.02.20

Foto @b.bausz

20 lutego 2026 roku legendarny Płomień 81 oficjalnie zaprezentował odświeżoną wersję swojego kultowego albumu Historie z sąsiedztwa, który pierwotnie ukazał się 20 lat temu. Z tej płyty pochodzą takie klasyki jak „Powiedz na osiedlu”, „Odwaga” czy „WWA”.

Nowy singiel i hołd dla NTM

Reedycja zawiera bonusowy utwór NTM, w którym Pezet i Onar oddają hołd legendarnej francuskiej grupie NTM. Za produkcję muzyczną odpowiadają Swd i Sir Mich, którzy oparli brzmienie utworu na motywie z kompozycji Chopina Prelude in E Minor. Dodatkowo utwór doczekał się remiksu od O.S.T.R., nadającego mu zupełnie nowy wymiar.

Wyjątkowa oprawa fizyczna

Wydanie albumu przygotowano z dbałością o detale – okładka kultowego albumu została wiernie odtworzona po 20 latach, wraz z oryginalną sceną i symboliczną pozą Pezeta i Onara.

Dostępne są trzy wersje fizyczne:

  • CD

  • Winyl 2LP z pomarańczowymi płytami

  • Limitowana, numerowana edycja splatter (500 sztuk) wzbogacona o ekskluzywny remiks O.S.T.R.-a.

Reedycja Historie z sąsiedztwa to prawdziwa gratka dla fanów polskiego hip-hopu i symboliczny powrót Płomień 81 na scenę po dwóch dekadach.

