Postęp Grupa prezentuje nowy singiel „Mordo Śpisz?”

Nowy singiel „Mordo Śpisz?” to kolejny mocny krok w artystycznej drodze Postęp Grupy. Kolektyw ponownie udowadnia, że potrafi łączyć gatunki i tworzyć bezkompromisowe brzmienie, które wymyka się schematom. Utwór to surowa opowieść o nocnym życiu miasta, bez filtrów i bez cenzury.

„Mordo Śpisz?” – mieszanka rapu, electro i brzmień Bliskiego Wschodu

Nowa produkcja Postęp Grupy to charakterystyczne dla składu połączenie:

rapu o mocnym, ulicznym zacięciu

energii electro

rytmów inspirowanych Bliskim Wschodem

Całość buduje ciężki, hipnotyczny klimat wielkiego miasta nocą. To numer, który pulsuje napięciem i niepokojem, oddając atmosferę życia toczącego się po zmroku – wtedy, gdy większość zasypia, a inni dopiero zaczynają działać.

Nocne życie Warszawy – historia bezsenności i ryzyka

Choć warstwa tekstowa bywa kontrowersyjna i bezpośrednia, „Mordo Śpisz?” ma drugie dno. To refleksja nad:

kruchością codzienności

niepewnością jutra

ryzykiem wpisanym w życie „na pełnych obrotach”

To opowieść o ludziach, którzy – jak sami mówią – „nigdy nie śpią”, ale doskonale wiedzą, że cena tej bezsenności potrafi być wysoka.

W pamięci zostają wersy:

„Ja nigdy nie śpię, my nigdy nie śpimy,

przyszłość kreślę, to właśnie robimy,

bezszelestnie mamy ciężkie rozkminy,

chcesz jeszcze? No to ku** zamówimy.”

Skład Postęp Grupy – energia i autentyczność

W utworze swoje zwrotki prezentują:

Grzyb

Jaqb

Stefan

Rzeźnik

Reprezentanci Postęp Grupy tworzą spójny, energetyczny kolektyw, w którym każdy wnosi własny styl, flow i charakter. Ich głosy i osobowości idealnie dopełniają się w tej produkcji, budując intensywną, surową narrację.

Teledysk „Mordo Śpisz?” – filmowy obraz nocnej Warszawy

Klip do singla utrzymany jest w filmowej estetyce, momentami przypominającej gangsterskie kino. Kamera prowadzi widza przez nocną Warszawę – tę, która budzi się, gdy w większości mieszkań gasną światła.

Obserwujemy bohaterów podczas ich rutynowych, nocnych aktywności, aż do momentu symbolicznego buntu jednej z postaci. To wizualna metafora ryzyka i chwiejności, jakie niesie życie na krawędzi.

Postęp Grupa – konsekwentna wizja i własny świat

„Mordo Śpisz?” to kolejny dowód na to, że Postęp Grupa konsekwentnie buduje rozpoznawalny, autorski świat. To muzyka:

szczera

surowa

pozbawiona udawania

osadzona w realiach miejskiej nocy

Nowy singiel to propozycja dla słuchaczy, którzy szukają czegoś więcej niż tylko chwytliwego refrenu – dla tych, którzy chcą zajrzeć w prawdziwe, nocne oblicze miasta i usłyszeć historie dziejące się wtedy, gdy inni śpią.