CGM

Postęp Grupa prezentuje nowy singiel „Mordo Śpisz?”

Nocne życie miasta bez filtrów

2026.02.19

opublikował:

Postęp Grupa prezentuje nowy singiel „Mordo Śpisz?”

Nowy singiel „Mordo Śpisz?” to kolejny mocny krok w artystycznej drodze Postęp Grupy. Kolektyw ponownie udowadnia, że potrafi łączyć gatunki i tworzyć bezkompromisowe brzmienie, które wymyka się schematom. Utwór to surowa opowieść o nocnym życiu miasta, bez filtrów i bez cenzury.

„Mordo Śpisz?” – mieszanka rapu, electro i brzmień Bliskiego Wschodu

Nowa produkcja Postęp Grupy to charakterystyczne dla składu połączenie:

  • rapu o mocnym, ulicznym zacięciu

  • energii electro

  • rytmów inspirowanych Bliskim Wschodem

Całość buduje ciężki, hipnotyczny klimat wielkiego miasta nocą. To numer, który pulsuje napięciem i niepokojem, oddając atmosferę życia toczącego się po zmroku – wtedy, gdy większość zasypia, a inni dopiero zaczynają działać.

Nocne życie Warszawy – historia bezsenności i ryzyka

Choć warstwa tekstowa bywa kontrowersyjna i bezpośrednia, „Mordo Śpisz?” ma drugie dno. To refleksja nad:

  • kruchością codzienności

  • niepewnością jutra

  • ryzykiem wpisanym w życie „na pełnych obrotach”

To opowieść o ludziach, którzy – jak sami mówią – „nigdy nie śpią”, ale doskonale wiedzą, że cena tej bezsenności potrafi być wysoka.

W pamięci zostają wersy:

„Ja nigdy nie śpię, my nigdy nie śpimy,
przyszłość kreślę, to właśnie robimy,
bezszelestnie mamy ciężkie rozkminy,
chcesz jeszcze? No to ku** zamówimy.”

Skład Postęp Grupy – energia i autentyczność

W utworze swoje zwrotki prezentują:

  • Grzyb

  • Jaqb

  • Stefan

  • Rzeźnik

Reprezentanci Postęp Grupy tworzą spójny, energetyczny kolektyw, w którym każdy wnosi własny styl, flow i charakter. Ich głosy i osobowości idealnie dopełniają się w tej produkcji, budując intensywną, surową narrację.

Teledysk „Mordo Śpisz?” – filmowy obraz nocnej Warszawy

Klip do singla utrzymany jest w filmowej estetyce, momentami przypominającej gangsterskie kino. Kamera prowadzi widza przez nocną Warszawę – tę, która budzi się, gdy w większości mieszkań gasną światła.

Obserwujemy bohaterów podczas ich rutynowych, nocnych aktywności, aż do momentu symbolicznego buntu jednej z postaci. To wizualna metafora ryzyka i chwiejności, jakie niesie życie na krawędzi.

Postęp Grupa – konsekwentna wizja i własny świat

„Mordo Śpisz?” to kolejny dowód na to, że Postęp Grupa konsekwentnie buduje rozpoznawalny, autorski świat. To muzyka:

  • szczera

  • surowa

  • pozbawiona udawania

  • osadzona w realiach miejskiej nocy

Nowy singiel to propozycja dla słuchaczy, którzy szukają czegoś więcej niż tylko chwytliwego refrenu – dla tych, którzy chcą zajrzeć w prawdziwe, nocne oblicze miasta i usłyszeć historie dziejące się wtedy, gdy inni śpią.

Tagi


Popularne newsy

Doda odpowiada na krytykę Magdy Gessler: „Nie ma mandatu, żeby się tak wypowiadać. Jest wrednym czupiradłem”
NEWS

Doda odpowiada na krytykę Magdy Gessler: „Nie ma mandatu, żeby się tak wypowiadać. Jest wrednym czupiradłem”

Paluch z osobistym wpisem po koncercie na 20-lecie kariery. „Były to lata smutnego typa”
NEWS

Paluch z osobistym wpisem po koncercie na 20-lecie kariery. „Były to lata smutnego typa”

Magda Gessler nie wierzy w dobre serce Dody? Restauratorka twierdzi, że walka z patoschroniskami to wybielanie wizerunku
NEWS

Magda Gessler nie wierzy w dobre serce Dody? Restauratorka twierdzi, że walka z patoschroniskami to wybielanie wizerunku

Anyma z sold outem w cztery godziny. Organizatorzy ogłosili dodatkowy koncert w Stoczni Gdańskiej 
NEWS

Anyma z sold outem w cztery godziny. Organizatorzy ogłosili dodatkowy koncert w Stoczni Gdańskiej 

Vito Bambino i Zalia w numerze o decyzjach
NEWS

Vito Bambino i Zalia w numerze o decyzjach

Rodzeństwo Natalii Szroeder stworzyło własny zespół. meh.masza.stas wchodzi na scenę
NEWS

Rodzeństwo Natalii Szroeder stworzyło własny zespół. meh.masza.stas wchodzi na scenę

Sun Festival 2026 nie odbędzie się w Kołobrzegu. Organizator szuka nowej lokalizacji dla jednej z najważniejszych imprez hip-hopowych roku
NEWS

Sun Festival 2026 nie odbędzie się w Kołobrzegu. Organizator szuka nowej lokalizacji dla jednej z najważniejszych imprez hip-hopowych roku

Polecane

CGM
Pezet, Hemp Gru, Kali, Avi, Słoń, Gural i inni na scenie. Tak Paluch świętował swoje 20-lecie

Pezet, Hemp Gru, Kali, Avi, Słoń, Gural i inni na scenie. Tak Paluch ś ...

Sprawdźcie naszą fotorelację ze sceny i z backstage'u imprezy

5 godzin temu

FOTO
Tak było na backstage’u 20-lecia Palucha

Tak było na backstage’u 20-lecia Palucha

Na koncercie w Poznaniu pojawiło się wielu znakomitych gości

5 godzin temu

CGM
Anyma z sold outem w cztery godziny. Organizatorzy ogłosili dodatkowy koncert w Stoczni Gdańskiej 

Anyma z sold outem w cztery godziny. Organizatorzy ogłosili dodatkowy ...

Historyczne wydarzenie w Gdańsku

5 godzin temu

FOTO
Tak Paluch świętował swoje 20-lecie w Poznaniu

Tak Paluch świętował swoje 20-lecie w Poznaniu

W sobotę poznański raper świętował 20-lecie na scenie

5 godzin temu

CGM
Kanye West chwalony przez Jeffrey’a Epsteina w odkopanym e-mailu

Kanye West chwalony przez Jeffrey’a Epsteina w odkopanym e-mailu

Epstein wyraził uznanie dla jednego hitów Ye

8 godzin temu

CGM
U2 wydają EP-kę bez zapowiedzi. „Te utwory to reakcja na dzisiejsze niepokoje”

U2 wydają EP-kę bez zapowiedzi. „Te utwory to reakcja na dzisiej ...

EP pełne politycznych i społecznych komentarzy

8 godzin temu