Post Malone: Matka mojego dziecka gra nieczysto

fot. mat. pras.

Post Malone w sądowym sporze o opiekę nad córką – bitwa o jurysdykcję między Utah a Kalifornią

Post Malone znalazł się w centrum sądowej batalii o opiekę nad swoją 3-letnią córką. Spór toczy się między nim a jego byłą partnerką, Jamie Park, i dotyczy tego, który stan – Utah czy Kalifornia – powinien rozstrzygać kwestie opiekuńcze.

Post Malone chce, by sprawa toczyła się w Utah

Według dokumentów sądowych, Post Malone złożył wniosek o przyznanie opieki w stanie Utah, gdzie – jak twierdzi – dziecko mieszka na stałe. Jego prawniczka, słynna Laura Wasser, podkreśla, że:

– córka rapera od urodzenia przebywa w Utah,

– korzysta tam z usług opiekunki, która ma z nią silną więź,

– bierze udział w zajęciach muzycznych, sportowych i uczęszcza do lokalnego pediatry.

Jamie Park wnioskuje o opiekę w Kalifornii

Cztery dni po wniosku Posta, Jamie Park złożyła dokumenty sądowe – tym razem w hrabstwie Los Angeles. Domaga się wyłącznej fizycznej opieki nad dzieckiem, pozostawiając Postowi prawo do widzeń.

Według zespołu prawniczego Malone’a, Jamie specjalnie przeprowadziła się do Kalifornii i pospiesznie zapisała dziecko na lokalne zajęcia, by przekonać sąd, że to właśnie tam znajduje się „centrum życia” dziecka.

Główna kwestia: który stan ma jurysdykcję?

Spór skupia się na tym, gdzie dziecko mieszkało przez ostatnich sześć miesięcy, zgodnie z przepisami amerykańskiego prawa (UCCJEA – Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act).

Jeśli sąd uzna, że centrum życia dziecka znajduje się w Utah, sprawa zostanie przeniesiona z Kalifornii. Dla Posta Malone’a oznaczałoby to korzystniejsze warunki, ponieważ:

– Utah oferuje niższe stawki alimentacyjne,

– sąd może być bardziej skłonny do przyznania opieki dzielonej.

Dlaczego Jamie Park chce sądu w Kalifornii?

Eksperci wskazują, że sądy rodzinne w Kalifornii są znane z hojniejszych orzeczeń dotyczących alimentów, co może tłumaczyć, dlaczego Jamie Park zależy na procesie w L.A