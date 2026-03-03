CGM

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP

Za nami nagrania koncertu finałowego z udziałem ósemki uczestników polskich preselekcji do Eurowizji

Za nami nagrania koncertu finałowego z udziałem ósemki uczestników polskich preselekcji do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w maju w Wiedeń. To właśnie spośród nich widzowie wybiorą reprezentanta Polski.

Jak przebiega głosowanie?

W tym roku Telewizja Polska wprowadziła dwuetapowy system głosowania:

  • Głosowanie online w aplikacji TVP VOD (maksymalnie trzy głosy na użytkownika) – trwa do 7 marca do godz. 17:00.

  • Głosowanie SMS – rozpocznie się 7 marca podczas emisji koncertu i potrwa do godz. 23:59 (koszt 4,92 zł z VAT).

Zwycięzcę poznamy 8 marca o godz. 10:00 w programie Pytanie na śniadanie.

Nieoficjalne przecieki z TVP: kto wypadł najlepiej?

Według informacji podawanych przez Pudelka, największe wrażenie podczas nagrań zrobiła Alicja Szemplińska.

„To był występ na absolutnie światowym poziomie. Zostawiła konkurencję w tyle” – cytuje swojego informatora portal.

Na plus oceniono również:

  • Piotr Pręgowski – jako jedyny wszystkie wokale wykonał w pełni na żywo,

  • Stasiek Kukulski – wskazywany jako „czarny koń” preselekcji,

  • Jeremi Sikorski – określany jako jedno z większych zaskoczeń nagrań

Jak wyglądały preselekcje?

„Każdy z artystów miał tylko jedną szansę na zaprezentowanie się na scenie – nie było mowy o powtórkach. Bardzo tego pilnowano, żeby wszyscy uczestnicy byli traktowani na równych zasadach. Całość przypominała profesjonalny koncert. Po występie artysta opuszczał studio, a na jego miejsce wchodził kolejny wykonawca. Nie było możliwości oglądania występów konkurencji. Oczywiście przestrzegano też limitu osób na scenie, zgodnie z regulaminem konkursu” – mówi informator Pudelka. 

 

Finaliści polskich preselekcji 2026

O wyjazd do Wiednia walczą:

  • Alicja Szemplińska – „Pray”

 

  • Anastazja Maciąg – „Wild Child”

 

  • Basia Giewont – „Zimna woda”

 

  • Jeremi Sikorski – „Cienie przeszłości”

 

  • Karolina Szczurowska – „Nie bój się”

 

  • Ola Antoniak – „Don’t You Try”

 

  • Piotr Pręgowski – „Parawany tango”

 

  • Stasiek Kukulski – „This Too Shall Pass”

 

Eurowizja 2026 w Wiedniu – najważniejsze informacje

Tegoroczny konkurs odbędzie się 12 i 14 maja (półfinały) oraz 16 maja (finał). Gospodarzem jest Austria – to efekt zwycięstwa JJ podczas ubiegłorocznej edycji w Bazylea.

Polska wystąpi w drugiej połowie pierwszego półfinału (12 maja). Bezpośredni awans do finału mają zapewnione Austria oraz kraje tzw. Wielkiej Piątki: Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja.

Wszystko wskazuje na to, że preselekcje do Eurowizji 2026 będą jednymi z najbardziej emocjonujących w ostatnich latach. Czy faworytka bukmacherów i widzów utrzyma przewagę? Odpowiedź poznamy już niebawem.

