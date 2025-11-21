CGM

„Polski rap wieje chuj*m, więc podpisałem Fagatę”. Mata z mocnym numerem „sorry, taki jestem”

Mocne wersy i osobiste wyznania

2025.11.21

opublikował:

„Polski rap wieje chuj*m, więc podpisałem Fagatę”. Mata z mocnym numerem „sorry, taki jestem”

O północy do serwisów streamingowych i na YouTube trafił nowy kawałek Maty zatytułowany „sorry, taki jestem”. Utwór jest mocnym rozliczeniem młodego rapera ze środowiskiem polskiego hip-hopu i jego showbiznesową rzeczywistością. W numerze Mata bezpośrednio komentuje presję, sławę i relacje w branży.

Mocne wersy i osobiste wyznania

Już w pierwszych linijkach Mata pokazuje swoje podejście do presji i krytyki:

„Mam wyjebane w presję
Byłem już top jeden raz, byłem jeszcze dzieckiem
Pierdolę każdego z was
Sorry, taki jestem, muszę to rozjebać sam”

Raper nie kryje swojego dystansu do środowiska i własnych emocji. W kolejnych wersach porusza temat depresji, własnych relacji i lojalności wobec bliskich:

„Pluję na was za byle co
Chyba pokochałem własną depresję
Ta dziwka to mój slime, shout out, nie pytaj kto będzie next”

Odniesienia do showbiznesu i kontrowersyjne komentarze

W numerze nie zabrakło również mocnych odniesień do postaci polskiego showbiznesu. Mata wymienia między innymi Fagatę, Marylę Rodowicz i Frostiego:

„Tak to ja, odmroziłem przed sylwestrem Marylę”
„Polski rap wieje chujem, więc podpisałem Fagatę”
„No i chuj mi w rajtuzy gdybym robił to dla hajsu
Nie z miłości do muzy, gdybym miał zero w banku
To bym wyszedł na patelnię, tak jak Frosti grać miastu”

Tego rodzaju wersy pokazują, że Mata nie boi się wytykać problemów w branży i komentować jej absurdy w sposób szczery i bezkompromisowy.

Tagi


Popularne newsy

Kto z polskich artystów, poza Dawidem Podsiadło i sanah, jest w stanie sprzedać trzy, stadionowe koncerty? Dziś już wiemy
NEWS

Kto z polskich artystów, poza Dawidem Podsiadło i sanah, jest w stanie sprzedać trzy, stadionowe koncerty? Dziś już wiemy

Wyszedł numer Bonusa RPK z ostatnią zwrotką Pono. W numerze udzielił się także raper znany z ekipy Eminema
NEWS

Wyszedł numer Bonusa RPK z ostatnią zwrotką Pono. W numerze udzielił się także raper znany z ekipy Eminema

Opener ogłasza mega gwiazdę popu jako headlinerkę imprezy
NEWS

Opener ogłasza mega gwiazdę popu jako headlinerkę imprezy

Quebonafide jak zwykle zaskakuje i dorzuca niepublikowany mixtape do preorderowych boxów.  Sentino, Kaz Bałagane i Belmondo w jednym numerze
NEWS

Quebonafide jak zwykle zaskakuje i dorzuca niepublikowany mixtape do preorderowych boxów.  Sentino, Kaz Bałagane i Belmondo w jednym numerze

Pezet ogłasza trzy duże koncerty. Nadchodzi „Trasa Popularna” 2026
NEWS

Pezet ogłasza trzy duże koncerty. Nadchodzi „Trasa Popularna” 2026

Jongmen oskarża oszusta: „Ja Cię szmaciarzu znajdę i Cię rozliczę po swojemu”
NEWS

Jongmen oskarża oszusta: „Ja Cię szmaciarzu znajdę i Cię rozliczę po swojemu”

Mocna rapowa gwiazda na Openerze
NEWS

Mocna rapowa gwiazda na Openerze

Polecane

CGM
bambi nagrała popowy hit i taki jest też jej nowy teledysk

bambi nagrała popowy hit i taki jest też jej nowy teledysk

O 12.00 odbyła się premiera najnowszego klipu bambi

5 godzin temu

CGM
O czym jest pierwszy kawałek bambi po opuszczeniu wytwórni Young Leosi?

O czym jest pierwszy kawałek bambi po opuszczeniu wytwórni Young Leosi ...

"Myślałam, że czułam już bliskość, a jednak nie, bo dotykam Cię"

7 godzin temu

CGM
Ikoniczna gitara zmarłego Ace’a Frehleya z ostatniej trasy KISS trafia na aukcję

Ikoniczna gitara zmarłego Ace’a Frehleya z ostatniej trasy KISS trafia ...

Legendarny „smoker”. wystawiony na aukcji

8 godzin temu

CGM
Paul McCartney, Kate Bush, Sam Fender i inni na albumie nagranym na znak protestu przeciwko AI w muzyce

Paul McCartney, Kate Bush, Sam Fender i inni na albumie nagranym na zn ...

McCartney i inni artyści protestują

8 godzin temu

CGM
Diss OG Kamki na Fagatę słowo po słowie: „Niech to się niesie, jak wenera w Twoim świecie”

Diss OG Kamki na Fagatę słowo po słowie: „Niech to się niesie, j ...

"Chciałam Cię przeprosić, żebyś się odpier**liła'

9 godzin temu

CGM
OG Kamka zdissowana przez Zibexa. To on miał byc producentem jej albumu 

OG Kamka zdissowana przez Zibexa. To on miał byc producentem jej album ...

Wczoraj OG Kamka wydała diss na Fagatę

9 godzin temu