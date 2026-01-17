CGM

Polski producent na nowej płycie NBA YoungBoy’a

Na album „Slime Cry” składa się aż z 30 utworów

Polski producent na nowej płycie NBA YoungBoy’a

NBA YoungBoy wrócił z kolejnym obszernym wydawnictwem. Raper z Baton Rouge opublikował album „Slime Cry”, składający się aż z 30 utworów. Na płycie pojawił się również polski akcent, który może zaskoczyć wielu słuchaczy.

„Slime Cry” – nowy, rozbudowany projekt YoungBoy’a

Po intensywnym 2025 roku, w którym YoungBoy wydał projekty „MASA”, „DESHAWN” oraz „More Leaks”, artysta dokłada kolejny materiał. „Slime Cry” to album momentami wymagający, balansujący między bezczelną pewnością siebie a chłodną, osobistą refleksją.

Muzycznie projekt mocno osadzony jest w południowych korzeniach rapu, lokalnym slangu i charakterystycznych dla YoungBoy’a zmianach nastroju. To materiał skierowany przede wszystkim do oddanych fanów, ale też potwierdzenie jego nieustannej kreatywnej aktywności.

Igor Mielcarek – polski producent na albumie NBA YoungBoy’a

Największą ciekawostką dla polskich słuchaczy jest obecność Igora Mielcarka w numerze „Good Dope”. Polski producent odpowiada za bit wspólnie z zagranicznymi beatmakerami.

– 13. „Good Dope” prod me x @d__rok x @prodbybaso x @youngkid4tl – poinformował Igor Mielcarek w mediach społecznościowych.

Mielcarek ma już na koncie współpracę z takimi artystami jak Malik Montana, Natalisa, DaBaby czy Soulja Boy, a udział w projekcie NBA YoungBoy’a tylko wzmacnia jego pozycję na międzynarodowej scenie.

NBA YoungBoy – liczby, które robią wrażenie

Pozycja YoungBoy Never Broke Again na rynku jest dziś trudna do podważenia. To najmłodszy artysta w historii, który przekroczył granicę 100 utworów na liście Billboard Hot 100, a jednocześnie raper z rekordową liczbą albumów notowanych na listach Billboardu.

Równie imponująco wygląda jego dominacja w internecie. YoungBoy jest obecnie liderem YouTube’a, generując niemal dwukrotnie więcej wyświetleń niż tacy giganci jak Drake, Morgan Wallen czy Bad Bunny. To wynik, który stawia go w absolutnej czołówce globalnej sceny muzycznej.

„Slime Cry” umacnia globalny zasięg artysty

Nowy album nie tylko potwierdza ogromną pracowitość rapera z Baton Rouge, ale też pokazuje, że jego projekty mają międzynarodowy wymiar – czego dowodem jest udział polskiego producenta. „Slime Cry” to kolejny rozdział w karierze artysty, który konsekwentnie buduje własne imperium, niezależnie od trendów i branżowych schematów.

