Polski producent na nowej płycie Joeya Bada$$a

"Lonely At The Top" jest już dostępne.

2025.08.30

opublikował:

Polski producent na nowej płycie Joeya Bada$$a

fot. kadr z wideo

Wczoraj na rynku pojawił się nowy album Joeya Bada$$a zatytułowany „Lonely At The Top”. Tym razem nowojorski raper nie kazał fanom czekać na nowości tak długo jak poprzednim razem. Czwarta płyta Joeya ukazała się trzy lata po „2000” (wcześniej przerwa wynosiła aż pięć lat.

Moo Latte współproducentem dwóch kawałków Joeya Bada$$a

Poprzedni album Bada$$a jest dostępny w Polsce dzięki Sony Music. Niewykluczone, że kiedy „Lonely At The Top” ukaże się na fizycznych nośnikach, także pojawi się w katalogu polskiego oddziału majorsa. Byłoby miło, ponieważ na nowym krążku nowojorczyka są dwa polskie akcenty (właściwie jeden, ale za to podwójny). Współproducentem dwóch utworów jest znany choćby z Bitaminy Moo Latte. Torunianin jest współodpowiedzialny za otwierający wydawnictwo kawałek „Dark Aura” oraz za „BK’s Finest”. Pod tym drugim podpisany jest także Statik Selektah.

Joey był jedną z gwiazd tegorocznego Sun Festivalu. Kiedy do nas wróci – nie wiadomo.

