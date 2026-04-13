CGM

Polska gwiazda OnlyFans licytowała nocowankę z Wieniawą. U Wojewódzkiego i Kędzierskiego przyznała, że chciała ją „bzyknąć”

Lena Polanski w podcaście Kuby i Piotrka

2026.04.13

opublikował:

Lena Polanski iG

W najnowszym odcinku podcastu Wojewódzki Kędzierski gościła Lena Polanski – jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórczyń platformy OnlyFans.

Licytacja WOŚP i „nocowanka” z Julią Wieniawą

Tematem rozmowy była m.in. głośna aukcja organizowana na rzecz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w ramach której Julia Wieniawa wystawiła możliwość spędzenia z nią wspólnej „nocowanki”.

Aukcja wzbudziła ogromne zainteresowanie internautów, a jej formuła szybko stała się viralem w mediach społecznościowych. Wśród osób, które rozważały udział w licytacji, znalazła się właśnie Lena Polanski, która – jak przyznała – była gotowa przeznaczyć 100 tysięcy złotych.

Ostatecznie jednak nie udało jej się zwyciężyć, a spotkanie odbyło się z inną uczestniczką licytacji.

Szczere wyznanie Leny Polanski

W trakcie rozmowy w podcaście Lena Polanski otwarcie przyznała, że zainteresowanie aukcją wynikało z jej prywatnych emocji i fascynacji Wieniawą.

Kuba bardzo bezpośrednio zapytał influencerkę czy licytowała nocowankę z Wieniawą, bo chciała „bzyknąc Wieniawę”.

A kto bogatemu zabroni – odpowiedziała Lena.

Tagi


