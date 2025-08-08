Polscy producenci Tribbs i Andy Dust z hitem u boku Sama Feldta

fot. mat. pras.

To przełomowy moment dla polskiej sceny elektronicznej! Andy Dust i Tribbs wydają singiel „Like You Do” z udziałem Sama Feldta, jednego z najważniejszych DJ-ów światowej sceny. Premiera odbywa się równolegle w Polsce i na rynkach międzynarodowych.

„Like You Do” to energetyczny, emocjonalny i zarazem niezwykle melodyjny utwór, który łączy w sobie radiową przebojowość z klubowym brzmieniem. Singiel powstał z autentycznej przyjaźni Andy’ego Dusta i Tribbsa – artystów, którzy od lat inspirują się nawzajem i wspólnie realizują muzyczne marzenia.

Historia sięga 2021 r.

Wszystko zaczęło się w 2021 roku, kiedy Andy Dust, wtedy jeszcze mieszkający w Niemczech i znany z międzynarodowego sukcesu projektu VAMERO – wystąpił w „Dzień Dobry TVN”, opowiadając o kulisach powstania hitu „Rise Up”. Po emisji programu napisał do niego Tribbs, gratulując i dodając: – Nie miałem pojęcia, że to zrobił Polak – fajnie byłoby kiedyś coś wspólnie stworzyć. Jeszcze w tym samym tygodniu powstała ich pierwsza piosenka, a rok później światło dzienne ujrzał wspólny numer „Ghost”, który dotarł na szczyt Poplisty RMF FM, stając się pierwszym dużym radiowym sukcesem Tribbsa.

Pomysł na „Like You Do” narodził się podczas międzynarodowej sesji songwritingowej online, w której Andy uczestniczył wspólnie z twórcami ze Szwecji i USA. Wstępna wersja utworu od razu trafiła do Tribbsa – Mikołaj nie tylko się zajarał, ale też zaproponował konkretną wizję produkcji.

Wspólnie zaprosili do współpracy szwedzką wokalistkę Dotter, ale – jak mówi Andy – „czuli, że brakuje jeszcze jednego elementu”. Wtedy niemal jednocześnie padło nazwisko: Sam Feldt.

Nie tylko singiel, ale także misja

Dla Andy’ego Dusta ten utwór to nie tylko kolejny krok w solowej karierze. To także część jego większej wizji: łączenia polskich twórców z zagranicznymi scenami muzycznymi i budowania międzynarodowych mostów. Andy aktywnie rozwija projekt Dustyvibez Music Labs, którego celem jest organizowanie songwriting campów i wspieranie młodych artystów w realizacji ich marzeń.