Polish Jazz 60 Jubilee – limitowana edycja dwupłytowego winyla

Z okazji 60-lecia serii Polish Jazz przygotowano wyjątkowe wydawnictwo – dwupłytowy album winylowy, który jest nie tylko jubileuszową kolekcją, ale także podróżą przez sześć dekad historii polskiego jazzu.

Kolekcjonerska forma i hołd dla polskiego jazzu

Limitowana edycja została przygotowana z myślą o miłośnikach winyli i fanach polskiego jazzu. Wytłoczona na 200-gramowych płytach winylowych, zamknięta w eleganckim, trzyczęściowym gatefoldzie, zawiera siedem pełnowymiarowych printów z legendarnymi okładkami serii. Charakterystyczny logotyp Rosława Szaybo stał się ponadczasowym symbolem polskiej muzyki jazzowej, który przez lata towarzyszył artystom tworzącym unikalne brzmienia.

Kompilacja przekrojowa – od Komedy po Trzaskowskiego

Album prezentuje przekrój twórczości artystów, którzy budowali wyjątkowe oblicze serii Polish Jazz. W zestawie znalazły się nagrania m.in. Krzysztofa Komedy, Tomasza Stańki, Zbigniewa Namysłowskiego, Novi Singers, Andrzeja Karolaka czy zespołu Laboratorium. Od big-bandowych brzmień po intymne trio – kompilacja pokazuje różnorodność stylów, nastrojów i emocji.

Kompilacja udowadnia, że jazz nie musi być trudny – może być ciepły, taneczny, przewrotny, figlarny i liryczny, a przede wszystkim bliski słuchaczowi.

Podróż w czasie – atmosfera klubów jazzowych

Słuchacze zostają zaproszeni do podróży w atmosferę legendarnych klubów, które tworzyły rytm polskich miast: Tygmontu, Hybryd, Akwarium, Piwnicy pod Baranami, czy gdańskiego Żaka. To miejsca, w których polscy muzycy budowali własny język muzyczny, rozpoznawalny na świecie na równi z „polską szkołą filmu” czy „polską szkołą plakatu”.

Od klasyki po współczesne eksperymenty

Album pokazuje, jak ewoluował polski jazz – od nowoorleańskich wpływów w Warszawie po współczesne eksperymenty rytmiczne. W otwierającym zestaw nagraniu z festiwalu Jazz Jamboree Komeda zaprasza nas do świata jazzu, a na końcu kompilacji Trzaskowski zamyka podróż eleganckim „Post Scriptum”. Po drodze słuchacze spotykają pulsujące rytmy, harmonijne wokale i niezapomniane melodie, które stały się częścią polskiej muzycznej tożsamości.