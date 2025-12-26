CGM

Polish Jazz 60 Jubilee – limitowana edycja dwupłytowego winyla

Kolekcjonerska forma i hołd dla polskiego jazzu

2025.12.26

opublikował:

Polish Jazz 60 Jubilee – limitowana edycja dwupłytowego winyla

Z okazji 60-lecia serii Polish Jazz przygotowano wyjątkowe wydawnictwo – dwupłytowy album winylowy, który jest nie tylko jubileuszową kolekcją, ale także podróżą przez sześć dekad historii polskiego jazzu.

Kolekcjonerska forma i hołd dla polskiego jazzu

Limitowana edycja została przygotowana z myślą o miłośnikach winyli i fanach polskiego jazzu. Wytłoczona na 200-gramowych płytach winylowych, zamknięta w eleganckim, trzyczęściowym gatefoldzie, zawiera siedem pełnowymiarowych printów z legendarnymi okładkami serii. Charakterystyczny logotyp Rosława Szaybo stał się ponadczasowym symbolem polskiej muzyki jazzowej, który przez lata towarzyszył artystom tworzącym unikalne brzmienia.

Kompilacja przekrojowa – od Komedy po Trzaskowskiego

Album prezentuje przekrój twórczości artystów, którzy budowali wyjątkowe oblicze serii Polish Jazz. W zestawie znalazły się nagrania m.in. Krzysztofa Komedy, Tomasza Stańki, Zbigniewa Namysłowskiego, Novi Singers, Andrzeja Karolaka czy zespołu Laboratorium. Od big-bandowych brzmień po intymne trio – kompilacja pokazuje różnorodność stylów, nastrojów i emocji.

Kompilacja udowadnia, że jazz nie musi być trudny – może być ciepły, taneczny, przewrotny, figlarny i liryczny, a przede wszystkim bliski słuchaczowi.

Podróż w czasie – atmosfera klubów jazzowych

Słuchacze zostają zaproszeni do podróży w atmosferę legendarnych klubów, które tworzyły rytm polskich miast: Tygmontu, Hybryd, Akwarium, Piwnicy pod Baranami, czy gdańskiego Żaka. To miejsca, w których polscy muzycy budowali własny język muzyczny, rozpoznawalny na świecie na równi z „polską szkołą filmu” czy „polską szkołą plakatu”.

Od klasyki po współczesne eksperymenty

Album pokazuje, jak ewoluował polski jazz – od nowoorleańskich wpływów w Warszawie po współczesne eksperymenty rytmiczne. W otwierającym zestaw nagraniu z festiwalu Jazz Jamboree Komeda zaprasza nas do świata jazzu, a na końcu kompilacji Trzaskowski zamyka podróż eleganckim „Post Scriptum”. Po drodze słuchacze spotykają pulsujące rytmy, harmonijne wokale i niezapomniane melodie, które stały się częścią polskiej muzycznej tożsamości.

Tagi


Popularne newsy

Bedoes skomentował globalny sukces płyty Taco Hemingwaya
NEWS

Bedoes skomentował globalny sukces płyty Taco Hemingwaya

Producent Taco miał obawy czy nowy album „nie będzie niepotrzebnym sequelem”. „Zastanawiałem się czy nie tworzymy Titanica 2”
NEWS

Producent Taco miał obawy czy nowy album „nie będzie niepotrzebnym sequelem”. „Zastanawiałem się czy nie tworzymy Titanica 2”

Możemy zaczynać święta. Malik opublikował zdjęcie z bigosem
NEWS

Możemy zaczynać święta. Malik opublikował zdjęcie z bigosem

Nicki Minaj usuwa Instagram po fali krytyki i rzekomej utracie 10 milionów obserwujących
NEWS

Nicki Minaj usuwa Instagram po fali krytyki i rzekomej utracie 10 milionów obserwujących

Maciej Maleńczuk wspomina Wigilię w więzieniu: „Więcej żarcia było na stole niż kiedykolwiek widziałem w domu”
NEWS

Maciej Maleńczuk wspomina Wigilię w więzieniu: „Więcej żarcia było na stole niż kiedykolwiek widziałem w domu”

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo
NEWS

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”
NEWS

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”

Polecane

CGM
JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime ...

Międzynarodowa współpraca JIMKA i Snoop Dogga

1 godzinę temu

CGM
Sarius o Young Leosi: „Jest spoko”. Czy raper nagrałby numer z szefową Baila Ella?

Sarius o Young Leosi: „Jest spoko”. Czy raper nagrałby numer z szefową ...

"Dobra energia i ludzka postawa"

2 godziny temu

CGM
Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamo ...

Artystka pozostawiła po sobie trzyletniego syna

2 godziny temu

CGM
Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie m ...

Problemy w zespole i przywiązanie do kolegów

2 godziny temu

CGM
Manchester pożegnał Gary’ego „Maniego” Mounfielda. Trumnę muzyka niósł m.in. Liam Gallagher

Manchester pożegnał Gary’ego „Maniego” Mounfielda. Trumnę muzyka niósł ...

Niezwykły hołd dla legendy basu

4 godziny temu

CGM
Gwiazda „Stranger Things” chce nagrać piosenkę świąteczną

Gwiazda „Stranger Things” chce nagrać piosenkę świąteczną

Millie przyznała, że jest wielką fanką klasycznych piosenek świątecznych

4 godziny temu