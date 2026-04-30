Półfinał „Must Be The Music” na żywo już 1 maja. Gwiazdą odcinka będzie Edyty Górniak

Do półfinału zakwalifikowało się 16 wykonawców

2026.04.30

Już w piątek o godzinie 21:00 widzowie zobaczą pierwszy półfinał programu „Must Be The Music”, który powraca w emocjonującej formule występów na żywo. Odcinek będzie kluczowym etapem w walce uczestników o miejsce w wielkim finale.

Edyta Górniak gościem specjalnym półfinału

Wyjątkową atrakcją pierwszego półfinału będzie występ Edyty Górniak, jednej z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka pojawi się jako gość specjalny i uświetni wieczór swoim muzycznym występem.

Walka o finał w „Must Be The Music

Do półfinału zakwalifikowało się 16 wykonawców wyłonionych przez jury programu, w skład którego wchodzą: Sebastian Karpiel-Bułecka, Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski oraz Miuosh.

W pierwszym odcinku LIVE zaprezentują się m.in. Sad Smiles, Imasleep, Marcelina „Marcycha” Ruczyńska, Wiktoria „Vicky” Konończuk, Liván & Latin Boys, Laura Moskal, Duet z Pienin, Ringo Todorovic oraz zdobywca dzikiej karty.

Zróżnicowani uczestnicy i muzyczne style

Uczestnicy „Must Be The Music” reprezentują różnorodne style muzyczne – od popu, przez muzykę alternatywną, aż po brzmienia folkowe i latino. Każdy z nich walczy o głosy jurorów i widzów, które zdecydują o awansie do finału.

Program od lat stawia na odkrywanie nowych talentów i promocję młodych artystów na polskiej scenie muzycznej.

Edyta Górniak – ikona polskiej muzyki

Edyta Górniak to jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Sławę zdobyła m.in. dzięki występowi na Konkursie Piosenki Eurowizji, gdzie zajęła drugie miejsce, co do dziś pozostaje najlepszym wynikiem Polski.

Jej dorobek obejmuje liczne przeboje, takie jak „To nie ja”, „Jestem kobietą” czy „Dotyk”, które na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki pop.

Emocje i muzyczne widowisko na żywo

Pierwszy półfinał „Must Be The Music” zapowiada się jako wieczór pełen emocji, muzycznych wzruszeń i rywalizacji na najwyższym poziomie. Występy na żywo dodatkowo podnoszą stawkę i decydują o tym, kto awansuje do finału programu.

 

