Polacy za bojkotem Eurowizji. Internauci piszą o „tańcu na grobach” i „legitymizowaniu zbrodni

Eurowizyjny kryzys: internauci domagają się bojkotu

Analiza dyskusji w mediach społecznościowych przeprowadzona przez Instytut Monitorowania Mediów (IMM) w dniach 1–15 grudnia 2025 roku ujawnia, że udział Izraela w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji wywołał w Polsce ogromne kontrowersje. Decyzja Europejskiej Unii Nadawców (EBU) oraz potwierdzenie przez Telewizję Polską, że Polska wyśle swojego reprezentanta do Wiednia, spotkały się z falą krytyki i wezwaniami do bojkotu.

Internauci zarzucają organizatorom „podwójne standardy”, porównując dopuszczenie Izraela do wcześniejszego wykluczenia Rosji po inwazji na Ukrainę. TVP natomiast została skrytykowana za brak „kręgosłupa moralnego” i postawienie się po stronie konfliktu geopolitycznego.

Dane IMM: dominacja negatywnych komentarzy

W analizowanym okresie w polskiej przestrzeni social mediów (Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok) opublikowano około 10,9 tys. postów i komentarzy na temat udziału Izraela w Eurowizji. Spośród nich 41% stanowiło jednoznaczne opinie, z czego 97% popierało bojkot, a tylko 3% było przeciwnych. Najwięcej wpisów odnotowano na Facebooku (43%) oraz X (23%).

Internauci w emocjonalnym tonie komentowali m.in.: „taniec na grobach”, „legitymizowanie zbrodni” oraz określali działania w Strefie Gazy jako ludobójstwo. Wielu wskazywało na „hipokryzję EBU” i podwójne standardy w stosunku do Rosji.

TVP w ogniu krytyki

Decyzja TVP o pozostaniu w konkursie była szeroko komentowana jako „wstyd” i „hańba”. Użytkownicy internetu postrzegają udział Polski nie jako neutralność, lecz opowiedzenie się po jednej ze stron konfliktu. Część internautów przypominała, że krytyka Izraela bywa mylnie utożsamiana z antysemityzmem, a decyzje polityczne powinny być oddzielone od sztuki. Pojawiały się też komentarze przypominające prawo Izraela do obrony oraz zbrodnie Hamasu.

Sarkazm i czarny humor w sieci

IMM zauważył również, że wielu użytkowników reagowało na sytuację ironią i czarnym humorem. Popularne były komentarze typu:

„Jak wszyscy zrezygnują, to wreszcie zajmiemy historyczne 2. miejsce – zaraz za Izraelem.”

Tomasz Lubieniecki, kierownik działu raportów medialnych IMM, zaznaczył, że brak zmiany strategii komunikacyjnej TVP może spowodować falę hejtu wobec reprezentanta Polski jeszcze przed konkursem.