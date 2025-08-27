Szukaj
CGM

Pogrzeb Stanisława Soyki. Uroczystość będzie miała charakter państwowy

Stanisław Soyka spocznie na warszawskich Powązkach

2025.08.27

opublikował:

Pogrzeb Stanisława Soyki. Uroczystość będzie miała charakter państwowy

Foto: Karol MakuratFoto: Karol Makurat

Stanisław Soyka, wybitny polski muzyk i kompozytor, zmarł 21 sierpnia w wieku 66 lat. Teraz pojawiły się pierwsze ustalenia dotyczące jego pogrzebu. Według informacji przekazanych przez „Fakt”, uroczystość będzie miała charakter państwowy, a artysta spocznie na warszawskich Powązkach.

Nagła śmierć artysty

Śmierć Stanisława Soyki była ogromnym zaskoczeniem. 21 sierpnia miał wystąpić podczas Sopot Top of the Top Festival. Transmisja koncertu została nagle przerwana, a stacja TVN wydała specjalne oświadczenie. Ciało twórcy „Tolerancji” znaleziono w sopockim hotelu.

Śledczy zdecydowali się wszcząć postępowanie wyjaśniające. Jak poinformowała prokuratura, sekcja zwłok została przeprowadzona w poniedziałek, jednak „konieczne są dalsze badania, a na ostateczne ustalenie przyczyny zgonu Soyki trzeba będzie jeszcze poczekać”.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Stanisława Soyki?

Według ustaleń „Faktu”, uroczystość pogrzebowa odbędzie się w drugim tygodniu września. Będzie miała charakter państwowy, a Stanisław Soyka zostanie pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

„Trudno jeszcze mówić o konkretnej dacie, wszystko jest ustalane, natomiast będzie to drugi tydzień września, a uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter państwowy. Stanisław Soyka spocznie na warszawskich Powązkach” – przekazała osoba z otoczenia artysty w rozmowie z tabloidem.

 

Tagi


Popularne newsy

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów
NEWS

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”
NEWS

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa
NEWS

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa

Taco Hemingway zakończył subkulturę hiphopową w Polsce?
NEWS

Taco Hemingway zakończył subkulturę hiphopową w Polsce?

Skandaliczny wpis komentatora sportowego po śmierci Stanisława Soyki
NEWS

Skandaliczny wpis komentatora sportowego po śmierci Stanisława Soyki

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe
NEWS

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”
NEWS

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”

Polecane

CGM
Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z utworem „Nadprzestrzenie” na barce we Wrocławiu

Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z utworem „Nadprzestrzenie” na barce ...

Wielki finał Zorzy w najbiższy weekend w Katowicach

2 minuty temu

CGM
Snoop Dogg boi się chodzić do kina przez wątki LGBTQ+ w filmach dla dzieci

Snoop Dogg boi się chodzić do kina przez wątki LGBTQ+ w filmach dla dz ...

"Wrzucacie mnie w środek gówna, na które nie mam odpowiedzi…"

1 godzinę temu

CGM
Czwarty utwór Radiohead trafił na listę Billboard Hot 100 po 28 latach. Wszystko dzięki TikTokowi

Czwarty utwór Radiohead trafił na listę Billboard Hot 100 po 28 latach ...

Radiohead odnotowali niespodziewany sukces w USA

1 godzinę temu

CGM
Ostre słowa Kelly Osbourne po żarcie o jej ojcu: „Birmingham nie nasikałoby na ciebie, nawet jakbyś się paliła”

Ostre słowa Kelly Osbourne po żarcie o jej ojcu: „Birmingham nie nasik ...

Kontrowersyjny żart Becky Lynch

1 godzinę temu

CGM
Lana Del Rey zmienia tytuł nowej płyty na „Stove”. Premiera dopiero w 2026 roku

Lana Del Rey zmienia tytuł nowej płyty na „Stove”. Premiera dopiero w ...

Od „Lasso” do „Stove”. Liczne zmiany przed premierą

2 godziny temu

CGM
Piekło zamarzło. Donald Trump gratuluje Taylor Swift i Travisowi Kelce zaręczyn

Piekło zamarzło. Donald Trump gratuluje Taylor Swift i Travisowi Kelce ...

Od nienawiści do miłości

2 godziny temu