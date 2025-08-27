Pogrzeb Stanisława Soyki. Uroczystość będzie miała charakter państwowy

Foto: Karol MakuratFoto: Karol Makurat

Stanisław Soyka, wybitny polski muzyk i kompozytor, zmarł 21 sierpnia w wieku 66 lat. Teraz pojawiły się pierwsze ustalenia dotyczące jego pogrzebu. Według informacji przekazanych przez „Fakt”, uroczystość będzie miała charakter państwowy, a artysta spocznie na warszawskich Powązkach.

Nagła śmierć artysty

Śmierć Stanisława Soyki była ogromnym zaskoczeniem. 21 sierpnia miał wystąpić podczas Sopot Top of the Top Festival. Transmisja koncertu została nagle przerwana, a stacja TVN wydała specjalne oświadczenie. Ciało twórcy „Tolerancji” znaleziono w sopockim hotelu.

Śledczy zdecydowali się wszcząć postępowanie wyjaśniające. Jak poinformowała prokuratura, sekcja zwłok została przeprowadzona w poniedziałek, jednak „konieczne są dalsze badania, a na ostateczne ustalenie przyczyny zgonu Soyki trzeba będzie jeszcze poczekać”.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Stanisława Soyki?

Według ustaleń „Faktu”, uroczystość pogrzebowa odbędzie się w drugim tygodniu września. Będzie miała charakter państwowy, a Stanisław Soyka zostanie pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.