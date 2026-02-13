„Pod brzuch podkładam dwie poduszki, teraz kuperek wypięty tak jak u kaczuszki” – „Balenci” Malika Montany słowo po słowie

Malik Montana nie zwalnia tempa. O północy do sieci trafił jego najnowszy kawałek „Balenci”. Do numeru powstał teledysk, który możecie obejrzeć poniżej. A o czym Malik nawija w „Balenci”? Tekst nowego bangers znajdziecie pod teledyskiem.

Pow, pow, pow, pow, pow

Krime Beatz

Hemz

FT

Pow, pow, pow, pow

Yeah, huh

Nie chcę słuchać jej pretensji

Biorę na zakupy do Balenci’ (do Balenci’)

W kieszeni luźne czterdzieści tysięcy (yeah)

Doktor za to powiększy jej piersi

Pod brzuch podkładam dwie poduszki

Teraz kuperek wypięty tak jak u kaczuszki (u kaczuszki)

Rucham damy tak jak zwykłe kurwy

W miesiąc na OF’ie zarobiła cztery stówki

Suka wyszczekana, porno gwiazda

Wchodzę od tyłu, robi kociego garba (uh, uh)

Chodzę tak jak po basenie w klapkach

A na stopie Louis sandał

[?] takie wszystkie porno gwiazdy (ha)

W łóżku drewno, albo robią kocie garby (kocie garby)

[?] takie wszystkie porno gwiazdy

W łóżku drewno, albo robią kocie garby (uh-huh)

Nie chcę słuchać jej prеtensji (pretensji)

Biorę na zakupy do Balеnci’ (do Balenci’)

W kieszeni luźne czterdzieści tysięcy (yeah)

Doktor za to powiększy jej piersi (pow)

Nie chcę słuchać jej pretensji (pretensji)

Biorę na zakupy do Balenci’ (do Balenci’)

W kieszeni luźne czterdzieści tysięcy (uh-huh)

Doktor za to powiększy jej piersi (pow)

Pościel, świeczki no i szampan

Vibes Cartel, Badman (Badman)

Mowa ciała, nie potrzebne słowa (nie)

Za oknem deszcz, ona we mnie wtulona (uh-huh)

Ty dobrze wiesz, że dzisiaj tobie nie dam zasnąć

Zostań w obcasach dla mnie, jak by to był catwalk

Nogi do góry, tak jak drzwi w Lambo

Berlin, hotel Ritz-Carlton (pow)

Nie chcę słuchać jej pretensji (pretensji)

Biorę na zakupy do Balenci’ (do Balenci’)

W kieszeni luźne czterdzieści tysięcy (yeah)

Doktor za to powiększy jej piersi

Nie chcę słuchać jej pretensji (pretensji)

Biorę na zakupy do Balenci’ (do Balenci’)

W kieszeni luźne czterdzieści tysięcy (yeah)

Doktor za to powiększy jej piersi