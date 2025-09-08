Po występie na błoniach PGE Narodowego Daria Zawiałow znika na długo

Foto: K.G. Małecki

Wczorajszy koncert na błoniach PGE Narodowego był ostatnim przed dłuższym wolnym, na jakie wybiera się artystka. Nie jest to naturalnie żadna nowość, artystka komunikowała to już przy okazji ogłoszenia niedzielnego występu. Teraz dowiedzieliśmy się natomiast, kiedy możemy się spodziewać jej powrotu.

Artystka w charakterystyczny dla siebie sposób Daria ogłosiła, że nie porzuca muzyki, a tym samym swoich słuchaczy. Rozpoczynając przerwę, oficjalnie zapowiedziała kolejne plany wydawnicze i koncertowe. Wiosną 2027 r. gwiazda wróci na scenę z nowym albumem i trasą koncertową po największych halach w Polsce.

Trasa na wiosnę 2027 obejmie cztery miasta:

08.05 – Wrocław, Hala Stulecia

15.05 – Warszawa, COS Torwar

22.05 – Kraków, TAURON Arena Kraków

29.05 – Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA

Przedsprzedaż biletów startuje już jutro.

Koncert na Błoniach PGE Narodowy oficjalnie zakończył erę „Dziewczyny Pop” – albumu, który przyniósł Darii potrójną platynę, Fryderyka czy szereg hitów na szczycie radiowego airplaya. Ponad dwuletni okres promocji ostatniego albumu artystki obfitował także w liczne współprace – nie tylko te muzyczne.